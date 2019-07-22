英國公開賽／地主勞瑞奪冠落淚：獻給鄉親

2019-07-22 16:37 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



愛爾蘭勞瑞奪冠以總成績269桿（-15）將葡萄壺獎杯留在自家，同時也為自己贏得生涯首座大滿貫。 路透社 分享 facebook

睽違68年在北愛爾蘭舉行的英國公開賽，愛爾蘭選手勞瑞（Shane Lowry）沒讓當地鄉親失望，他最後一輪繳72桿，以總成績269桿（-15）將葡萄壺獎杯留在自家，同時也為自己贏得生涯首座大滿貫。

這名32歲的愛爾蘭選手可說是本屆賽事黑馬，他本周在果嶺上展現出過人膽量和出色手感，並撐過周日惡劣天氣的考驗和全場為他加油的壓力，最後以6桿差距拿下勝利。

賽場雨停了，換勞瑞的眼淚開始流淌。抱著高球最古老獎盃的勞瑞說：「我不敢相信是自己站在這裡，我不敢相信這獎盃是我的。」勞瑞向場邊觀眾大喊：「這座獎盃是給你們的。」

勞瑞贏得實至名歸，他雖然是賽事自1996年以來，首位最後一輪高於標準桿（+1）還能拿下冠軍的選手，不過能在惡劣天氣下打出這樣的成績，已經相當難得。尤其是決賽風勢大到能吹壞雨傘，最後12組出發的選手沒人低於標準桿。

愛爾蘭勞瑞奪冠以總成績269桿（-15）將葡萄壺獎杯留在自家，同時也為自己贏得生涯首座大滿貫。 美聯社 分享 facebook

勞瑞在中間接連吞下柏忌，但靠著前3輪建立的領先，最後一輪沒有選手給他帶來威脅。

英國選手弗利特伍德（Tommy Fleetwood）以總桿275桿（-9）拿下第2，這是他生涯第2次大賽屈居亞軍，繼續苦等首座大滿貫。美國好手費諾（Tony Finau）以277桿（-7）獨占第3，英國選手維斯特伍德（Lee Westwood）和球王（Brooks Koepka）以278桿（-6）並列第4。

維斯特伍德說：「勞瑞實在打得太出色了。」弗利特伍德說：「我沒能追近勞瑞，天候實在太差了，這是他的時刻，是他的大賽。」