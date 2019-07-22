世泳賽／400M自由式 美天后萊德琪4連霸夢碎

2019-07-22 16:39 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



400米自由泳，美國游泳天后萊德琪遭澳洲小將逆轉，4連霸夢碎。 美聯社 分享 facebook

近日在南韓光州舉行的2019世界游泳錦標賽，21日女子400米自由泳爆出冷門，美國游泳天后萊德琪（Katie Ledecky）最後一趟被澳洲18歲小將逆轉，無緣該項目4連霸，這也是萊德琪近年來罕見在國際賽事中落敗。

每次都是最早游完的萊德琪，這次竟然有選手比她快抵達。澳洲18歲小將提姆絲（Ariarne Titmus）最後一趟還落後萊德琪0.62秒，不過她在最後階段逆轉萊德琪，以3分58秒76拿下金牌。

慢了1.21秒飲恨的萊德琪說：「這感覺有點傷，第2名不是我會拿的名次，最後50米我的手臂和腳有些僵硬，提姆絲正好善用了這點。」萊德琪這次以3分59秒97完賽，和她2016在里約奧運創下3分56秒46的世界紀錄差了一些，拿下銅牌的美國選手史密斯（Leah Smith），她的成績是4分1秒29。

400米自由泳，美國游泳天后萊德琪(左)遭澳洲小將逆轉，4連霸夢碎。 路透社 分享 facebook

提姆絲說：「贏下比賽那刻還是很難以置信，這場比賽對我來說沒有壓力，萊德琪是真正的冠軍，我很高興今天自己的表現不錯，我相信她明年會再參賽。」

男子賽事方面，中國選手孫楊完成了400米自由泳4連霸，他以0.73秒擊敗宿敵澳洲泳將霍頓（Mack Horton），兩人賽後沒握手，霍頓也沒站上頒獎臺，接獲銀牌時只是在旁邊站著。