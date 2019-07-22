射箭／中華隊小將當家 亞洲盃抗外敵

2019-07-22 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華隊教練袁叔琪（左）、田仁秀（左二）和選手代表葉昱琛（右二）及中華射箭協會秘書長李水河合影。記者胡經周／攝影 分享 facebook

從拿坡里世大運回台沒多久，我國射箭小將葉昱琛就要在亞州盃射箭第2站扛重任，抵抗來自澳洲、香港、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國等外來強敵，挑戰將獎牌留在台灣。

2019亞洲盃射箭賽第2站台北站，8月1日到6日在台北田徑場登場，中華隊以潛優選手組成的青年軍為主體，包括反曲弓和複合弓，共有12名選手參賽，帶隊教練中還有選手轉任教練的名將袁叔琪。

2002年釜山亞運射下女子個人賽金牌的袁叔琪，參加過的國際賽無數，以「國家隊教練」身分參與倒是第一遭，擔任反曲弓男子隊教練的她笑說：「國家隊教練，臨場反應和研判形勢要更快，對我也是學習。」國家隊教頭初體驗，她坦言多少會有壓力，「但不會表現給選手知道。」

葉昱琛是今年中華隊成員唯一有世大運資歷的選手，這次拿坡里雖沒站上頒獎台，她認為對個人心態仍有長足進步，「之前決賽場或射排名賽很容易緊張，這次世大運成長很多，把自己動作放開，動作做好就好，不會那麼在意成績。」

我國2012年開始舉辦亞洲級射箭賽，今年已是連6年承辦亞洲盃，這場比賽也列入世界排名積分賽，包括今年世錦賽射下男子個人銀牌的馬來西亞射手穆罕默德（Khairul Anuar Mohamad）也將來台。