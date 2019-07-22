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桌球／林昀儒奪冠 父親感謝國家栽培

2019-07-22 13:58中央社 宜蘭22日電

林昀儒在T2桌球鑽石賽勇奪冠軍，父親林學宜今天說，心裡有點高興，感謝體育署、國訓...
林昀儒在T2桌球鑽石賽勇奪冠軍，父親林學宜今天說，心裡有點高興，感謝體育署、國訓中心等單位傾全力栽培頂尖選手。 新華社
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桌球小將林昀儒昨天晚間在T2桌球鑽石賽勇奪冠軍。林昀儒父親林學宜今天說，心裡有點高興，感謝體育署、國訓中心等單位傾全力栽培頂尖選手。

年僅17歲的台灣「桌球神童」林昀儒，昨天晚間在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽，最後兩局連拿12分，最終以4比1擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。

出身宜蘭縣員山鄉的林昀儒，父親是國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系教授林學宜，母親則是宜蘭縣壯圍國中校長陳貴玲，兩人栽培兒子不遺餘力，陳貴玲這次也自費陪同林昀儒出國比賽。

林學宜昨天則全程緊盯轉播，對於兒子表現他評論「算是正常表現」，唯一的心得就是，近年來政府對頂尖選手照顧的很好，感謝體育署、國家運動訓練中心等單位傾全力栽培。

林昀儒昨天一開始連拿2局，第3局以8比11棄守，林學宜說，「看兒子比賽不擔心是騙人」，但他擔憂的不是兒子表現失常，而是中國大陸選手實力太強，最後會被逆轉，不到最後一刻都不能算贏球。

林學宜說，兒子在桌球領域有幫國家打到另一個目標，心裡總是有點高興，不過「只能高興一分鐘」，對於職業選手比賽勝負他早已習慣，總是抱持平常心看待，「選手輸輸贏贏，有時是運氣好贏，輸了就再努力」。

至於林昀儒未來是否有設定目標，林學宜表示，就是做好每天的事，對於未來規劃沒有想太多。

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