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桌球／媲美日本神童 ITTF：林昀儒威脅中國霸權

2019-07-22 11:31中央社 馬來西亞柔佛州新山22日綜合外電報導

國際桌球總會官網報導讚揚台灣小將林昀儒優異表現，將他與日本神童張本智和相提並論。...
國際桌球總會官網報導讚揚台灣小將林昀儒優異表現，將他與日本神童張本智和相提並論。 新華社
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台灣小將林昀儒昨晚在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。國際桌球總會官網報導讚揚他優異表現，將他與日本神童張本智和相提並論。

國際桌球總會（ITTF）官網報導讚揚17歲的林昀儒表現精彩，也恭喜這位超級新星，還形容林昀儒的奪冠不啻是向世界菁英好手傳遞訊息。

報導指出，林昀儒在T2桌球鑽石賽馬來西亞站比賽一路過關斬將，無疑是生涯重大關鍵時刻。

林昀儒在大馬柔佛州新山市（Johor Bahru）比賽首輪以4比0拍落2016年里約奧運男單銅牌得主、日本名將水谷隼；次輪以4比2淘汰里約奧運金牌得主、中國名將馬龍。

林昀儒在4強賽手感持續發燒，終場4比0輕取香港一哥黃鎮廷，決賽再以4比1擊敗世界排名第3的中國名將樊振東，抱回冠軍。

國際桌總官網報導說，這次比賽結果對於這位新星來說是一大成就，但從大局來看，意義是否遠勝於此值得探究。

官網報導中提到16歲的日本神童張本智和，說他堪稱是桌球界頂尖中國菁英最大威脅，但如今來勢洶洶者再添一名，這個人就是林昀儒。

報導說，林昀儒的表現出人意料，決賽第5局開賽就勢如破竹連拿4分，最後樊振東回擊失誤，讓林昀儒以5比0「完封」對手拿下冠軍。

桌球里約奧運黃鎮
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