桌球／T2鑽石賽 林昀儒速退前球王樊振東奪冠

2019-07-21 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



小將林昀儒在T2桌球鑽石賽馬來西亞站單日收穫兩勝。 資料照／取自ITTF 分享 facebook

我國桌球小將林昀儒今天在T2桌球鑽石賽馬來西亞站單日收穫兩勝，晚間的最終戰面對曾高居男單世界第一的大陸好手樊振東，林昀儒展現絕佳狀態，以11：7、11：4、8：11、11：5、5：0，局數4：1奪得首站冠軍，獲得1000分積分及冠軍獎金10萬美元。

下個月將滿18歲的林昀儒，在本次T2鑽石賽一路過關斬將，首輪以4：0拍落日本桌球名將水谷隼，次輪再以4：2力退2016年里約奧運金牌得主、大陸名將馬龍挺進四強，今天上午的四強賽，林昀儒再以4：0輕取香港黃鎮廷，闖進晚間的決賽。

世界排名16的林昀儒一開賽就展現絕佳狀態，首局很快取得7：3領先，以11：7先下一城。次局又很快取得8：2領先優勢，只讓樊振東零星拿下4分，很快取得2：0領先。

第三局林昀儒小遇亂流，一下場就連掉3分，儘管在局中一度追到4：5、1分差，仍讓樊振東追回一局，但台灣小將很快作出調整，第四局先是追成5：5後火力全開，連下6分取得局數3：1「聽牌」，最終搶5分的第五局，林昀儒再以5：0完封對手，快意封王。

接連拍落兩位中國大陸名將，林昀儒都表現得很冷靜，也被外界稱它為「冷面殺手」，而他也不改一貫省話模式，僅簡單回答說：「沒想什麼，就是很開心，（奪冠）就只想跟大家說謝謝。」