佛光盃／健行不敵菲律賓大學居亞 佛光2分差銀恨

2019-07-21 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019年佛光盃大學籃球邀請賽經過六天、36場熱血激戰後，今天進行男、女子組冠軍賽，最終菲律賓大學以97：93擊敗健行科大在男子組封王，女子組則是日本名古屋學院大學以72：70險勝佛光大學封后。

本屆男子組冠軍菲律賓在驚濤駭浪中搶下冠軍，健行科大榮獲亞軍、美國南加利福尼亞先鋒大學獲得季軍。女子組由名古屋學院大學勇奪冠軍、蟬聯二連霸，佛光大學亞軍、美國北科羅拉多大學獲季軍。

隨後的頒獎典禮也公布個人獎項，最有價值球員由Kobe Paras以場均20分、1.8籃板、0.6助攻跟2抄截拿下，女子組則是小林栞以場均16.8分、1.9籃板、3.6助攻和2.4抄截獲獎。

本屆榮穫優秀球員部分，男子組有華僑大學孟翔、先鋒大學Michael Magee、健行科技大學石博恩；女子組則是澳洲廸肯大學Carly Vuillermin、美國北科羅拉多大學Alisha Davis、佛光大學羅培儀、名古屋學院大學稻嶺明莉。

閉幕典禮由佛光大學街舞社為現場帶來精采表演，高雄市副市長洪東煒代表市長韓國瑜，感謝星雲大師與三好體育協會連續9年舉辦佛光盃，讓其價值和參與力不輸瓊斯盃國際籃球邀請賽，期許有更多的國家球隊來參加賽事，培養更多優秀選手。

佛光大學校長楊朝祥表示，佛光盃圓滿告一段落，希望賽事會持續辦下去。大家都為賽事努力，不論誰贏誰輸，都是最好的學習，佛光盃是三好四贏的成功賽事，會辦得一年比一年好。