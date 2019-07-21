親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

印尼羽賽／周天成印尼羽球賽封王 奪超級1000生涯首冠

運動筆記2019.07.07 函館馬拉松完賽心得NEW BALANCE FUELCELL PROPEL 體驗｜滿滿日常能量，讓你無憂踩踏的大眾化時尚慢跑鞋
健行筆記月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】熊野古道(近露王子--本宮大社)
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

佛光盃／健行不敵菲律賓大學居亞 佛光2分差銀恨

2019-07-21 20:51聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年佛光盃大學籃球邀請賽經過六天、36場熱血激戰後，今天進行男、女子組冠軍賽，最終菲律賓大學以97：93擊敗健行科大在男子組封王，女子組則是日本名古屋學院大學以72：70險勝佛光大學封后。

本屆男子組冠軍菲律賓在驚濤駭浪中搶下冠軍，健行科大榮獲亞軍、美國南加利福尼亞先鋒大學獲得季軍。女子組由名古屋學院大學勇奪冠軍、蟬聯二連霸，佛光大學亞軍、美國北科羅拉多大學獲季軍。

隨後的頒獎典禮也公布個人獎項，最有價值球員由Kobe Paras以場均20分、1.8籃板、0.6助攻跟2抄截拿下，女子組則是小林栞以場均16.8分、1.9籃板、3.6助攻和2.4抄截獲獎。

本屆榮穫優秀球員部分，男子組有華僑大學孟翔、先鋒大學Michael Magee、健行科技大學石博恩；女子組則是澳洲廸肯大學Carly Vuillermin、美國北科羅拉多大學Alisha Davis、佛光大學羅培儀、名古屋學院大學稻嶺明莉。

閉幕典禮由佛光大學街舞社為現場帶來精采表演，高雄市副市長洪東煒代表市長韓國瑜，感謝星雲大師與三好體育協會連續9年舉辦佛光盃，讓其價值和參與力不輸瓊斯盃國際籃球邀請賽，期許有更多的國家球隊來參加賽事，培養更多優秀選手。

佛光大學校長楊朝祥表示，佛光盃圓滿告一段落，希望賽事會持續辦下去。大家都為賽事努力，不論誰贏誰輸，都是最好的學習，佛光盃是三好四贏的成功賽事，會辦得一年比一年好。

參加閉幕典禮有三好體育協會會長賴維正、高雄市運動發展局主任秘書方信淵、上海籃球協會專職副會長陳德容、國際佛光會中華總會秘書長覺培法師、佛光山菲律賓總住持永光法師、三好體育協會顧問劉俊卿等。

2019年佛光盃圓滿落幕。圖／人間通訊社提供
2019年佛光盃圓滿落幕。圖／人間通訊社提供
分享
小林栞（右）奪女子組MVP。圖／人間通訊社提供
小林栞（右）奪女子組MVP。圖／人間通訊社提供
分享
Kobe Paras（右）奪下男子組MVP。圖／人間通訊社提供
Kobe Paras（右）奪下男子組MVP。圖／人間通訊社提供
分享

佛光盃瓊斯盃劉俊卿
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

印尼羽賽／力退丹麥新星 周天成奪超級1000首冠

2019-07-21 19:59

台塑盃／男單衛冕失利 許育修：下周再盡力拚

2019-07-21 15:38

羽球／聽障世錦賽4組晉四強 中華隊至少銅牌起跳

2019-07-21 20:22

田徑／台日交流再添一筆 6馬拉松好手將赴日移訓

2019-07-21 16:37

英國公開賽／伍茲認不比當年 要再拚聯邦快遞盃

2019-07-21 15:35

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

英超／準備好了！ VAR於新賽季上路

2019-07-21 12:49

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11

印尼羽賽／戴后不適出局 小天有機會登頂

2019-07-21 00:15

藤球／嘉藥王昶穎、李信嶸組合 今年兩度排名賽稱王

2019-07-20 23:03

自行車／亞洲餐旅師生環島反毒 真大款待鼓勵

2019-07-20 21:55

印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉決賽

2019-07-20 20:26

印尼羽賽／身體不適無法發揮 戴資穎下周再出發

2019-07-20 17:24

印尼羽賽／4強不敵山口茜 戴資穎無緣挑戰連霸

2019-07-20 16:19

拳擊／傳奇帕奎奧退役告別戰？ 要給WBA拳王瑟曼上課

2019-07-20 14:56

PGA／英國公開賽無緣晉級 伍茲：感到很挫敗

2019-07-20 13:31

網球／降低產婦死亡率 小威、庫班投資新創醫療平台

2019-07-20 12:47

美網／總獎金再創新高 單打冠軍可獲約1.2億台幣

2019-07-20 11:31

印尼羽賽／克宿敵闖4強 戴資穎保住球后

2019-07-20 00:31

印尼羽賽／奧原希望8強止步 戴資穎提前保球后

2019-07-19 21:58
看更多

熱門文章

NBA／麥凱倫、葛登退世界盃 美國大名單剩16人

2019-07-21 10:52

MLB／李維拉不想名人堂壓軸 穆西納一句話神回

2019-07-21 08:44

NBA／與布丹霍澤再續前緣 考佛將聯手字母哥

2019-07-21 09:06

NBA／芝加哥是籃球聖地 AD：未來考慮回鄉打球

2019-07-21 16:00

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-21 19:05

NBA／談76人陣容重組 哈里斯：我們是東區最強

2019-07-21 17:45

印尼羽賽／力退丹麥新星 周天成奪超級1000首冠

2019-07-21 19:59

印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11

NBA／莫里斯毀約非起頭 馬刺、尼克早不合

2019-07-21 15:07

NBA／與雷納德為敵 格林：洛城內戰會很有趣

2019-07-21 10:35

瓊斯盃／23分差不敵菲律賓 中華藍吞第二敗

2019-07-20 21:02

瓊斯盃／慘敗菲律賓23分 胡瓏貿：是場震撼教育

2019-07-20 22:32

瓊斯盃／中華隊歸化洋將仍無解 練兵失良機

2019-07-21 15:31

NBA／老湯普森：看好柯瑞挑戰單季500顆3分球

2019-07-21 17:30

MLB／洋基火力挺 田中失5分仍收日、美170勝

2019-07-21 08:05

NBA／小加索拚世界盃 加索兄弟放眼東奧合體

2019-07-21 11:13

港口盃／朱益生先發0.1局爆 中華輸日無緣冠軍戰

2019-07-21 08:58

NBA／回應與保羅不合傳聞 哈登：都是假新聞

2019-07-21 14:30

瓊斯盃／震撼教育！中華藍慘敗菲國23分

2019-07-21 00:32

印尼羽賽／戴后不適出局 小天有機會登頂

2019-07-21 00:15

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

瓊斯盃／高強度洗禮 譚傑龍：全方面都有弱點

2019-07-21 17:48

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

MLB／台日韓投同場尬 陳偉殷完美後援

2019-07-21 00:03

瓊斯盃／緊咬比數落敗 中華白獲菲律賓肯定

2019-07-21 19:34

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

中職／李承燁鼓勵王柏融 帶著台灣球員自尊打球

2019-07-21 18:24

MLB／小葛雷諾夯滿貫砲 藍鳥隊史最年輕

2019-07-21 10:23

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08

NBA／馬刺人事異動 布福德卸下總經理職務

2019-07-21 17:00

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

中職／廖乙忠撐8局生涯首勝 兄弟火力屠獅

2019-07-21 00:26

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

中職／潘威倫挨2轟含滿貫砲 7度挑戰141勝失敗

2019-07-21 18:52

MLB／今日戰績表 大谷5支1、楚奧特開轟擊落運動家

2019-07-21 15:26

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

籃球／自己的籃球自己救 籃協推SBL擴編

2019-07-21 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top