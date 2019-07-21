羽球／聽障世錦賽4組晉四強 中華隊至少銅牌起跳

2019-07-21 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



世界聽障羽球錦標賽進入最後兩天賽程，今天進行各組淘汰賽，賽前預估有望為我國固守獎牌的混雙陳忠羿／范榮玉、女雙沈彥汝／范榮玉以及女單沈彥汝、范榮玉等都進入四強，確定至少能有4面銅牌進帳，明天將力拚爭取進入金牌戰。

上屆為我國拿下混合雙打銅牌的陳忠羿及范榮玉，八強賽遭遇俄羅斯組合頑強抵抗，決勝局雙方纏鬥至「丟士」，最終在俄羅斯回球失誤掛網之下，由我國陳忠羿及范榮玉在滿場觀眾加油聲中帶走勝利，晉級明天上午的四強，確定至少有銅牌進帳。

休息20分鐘後，范榮玉接著與沈彥汝搭檔出戰女雙，八強對戰來自馬來西亞的組合，開賽後我國前後任球后的黃金組合順利拿下第一局，第二局遭到對手反撲追成1：1平手，所幸我國女子雙保險及時回穩，沉著應對每一顆球，擋下馬來西亞的反撲氣焰，順利收下勝利，也帶走女子雙打四強的門票。

女子單打部分，大會第一種子沈彥汝面對實力有段差距的日本選手，沒有遭遇太多抵抗，以2：0擊敗對手，直取四強席位，距離衛冕女單金牌更近一步。