印尼羽賽／力退丹麥新星 周天成奪超級1000首冠

2019-07-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



周天成喜迎生涯首座超級1000系列賽冠軍。 歐新社 分享 facebook

我國羽球「一哥」周天成今年首冠開張！周天成今（21）日在BWF超級1000系列賽印尼公開賽挑戰「開胡」，他在男單決賽碰上22歲的丹麥新星安東森（Anders Antonsen），雙方大戰90分鐘，最終小天以21：18、24：26、21：15，喜迎生涯首座超級1000系列賽冠軍。

在「世界球后」戴資穎昨天因身體不適，直落二遭到日本好手山口茜淘汰、止步四強後，周天成成為唯一繼續在籤表中挺進的台將，賽後他坦言進到最終戰已超乎自己的預期，下一戰絕對會全力以赴。

而周天成本周的晉級路頗為艱辛，除了首輪只用了35分鐘、直落二過關外，16強起面對大陸名將林丹、地主好手喬納坦（Christie Jonatan）及昨天的泰國20歲小將瓦查隆連三戰都打滿三局且場場都打了超過75分鐘。

今天面對世界排名第11的丹麥安東森，周天成握有4戰全勝的對戰優勢，但其中有3場比賽都打滿三局才由小天辛苦勝出，最近一次交手是在去年的丹麥公開賽，周天成在先丟一局情況下上演逆轉秀。

開賽1平後，周天成趁著安東森失誤過多情況下連下5分，並持續將領先擴大至12：3，儘管小天後段發生較多失誤，讓對手連追4分，仍以20：14取得「聽牌」機會，儘管接連因判斷失誤及回球出界讓對手化解4個局末點機會，仍在第5個機會成功兌現，以21：18先下一城。

次局周天成打出6：2不錯的開局，不過落後的安東森把握住機會，頻頻發動進攻，打出一波7：2攻勢逆轉。陷入落後的周天成很快作出調整，從9：13起連追6分又將領先要回，但安東森又連下2分追平，隨後雙方展開拉鋸，儘管周天成化解4個局末點，也曾出現一個冠軍點機會，但最終仍讓對手以26：24追平局數。

決勝局周天成雖一度浪費5：2落後，遭對手追成7平，但他隨即回穩，連下2分要回領先，儘管安東森努力追趕仍無力反撲，最終讓對手回球掛網，小天在三局大戰中辛苦勝出，而他在勝利後與安東森都氣力放盡、躺在地上，而他也情緒激動落淚，收下本季首冠。