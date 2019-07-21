田徑／台日交流再添一筆 6馬拉松好手將赴日移訓

2019-07-21 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



松山市訓練環境佳，中華馬拉松協會理事長盧瑞山（右二）日前曾前往考察。 圖／中華馬拉松協會提供 分享 facebook

台日體育交流將再添一筆，中華馬拉松協會與日本松山市政府雙方達成多項合作計畫，松山市政府允諾將今年七至八月期間，提供台灣6位可能參加2020年東京奧運馬拉松項目的選手及兩名教練，前往松山市進行精英訓練，並負擔所有訓練相關費用。

這次「邁向2020東奧之路」台灣菁英馬拉松選手首移地訓練計畫，台灣將由中華馬拉松協會理事長盧瑞山擔任領隊，率領教練團及選手簡招旺、許玉芳、何盡平、鄭瑞竹、張宏賓、吳睿恩、謝千鶴、蘇鳳婷等人，前往日本進行移地訓練。

台灣長跑女將謝千鶴今年6月才在日本參加第271回日體大長距離競技會，在女子5000公尺以16分10秒20打破許玉芳保持10年的全國紀錄，同時她也是女子半程馬拉松的全國紀錄保持人，她在2018年的大阪半程馬拉松跑出1小時12分19秒，改寫全國紀錄。

明天「邁向2020東奧之路」台灣菁英馬拉松選首移地訓練計畫將舉行記者會，日本方面派出曾代表日本參加2004年雅典奧運女子馬拉松項目第五名的土佐禮子，而她個人馬拉松生涯最佳成績為2小時22分46秒，她將現身記者會，與大家分享她的跑步心得。土佐禮子明晚七點也將在台北田徑場，與國內長跑愛好者互動與經驗分享。