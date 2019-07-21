親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

氣到冷戰！金曲歌后親手抓到爸爸偷吃

運動筆記跑鞋開箱 Nike epic phantom react FK 實穿分享 潮鞋穿搭 懶人鞋新推薦♡PUMA HYBRID系列試跑♡吸震Q彈速度與美感兼具的科技跑鞋
健行筆記月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】熊野古道(近露王子--本宮大社)
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

田徑／台日交流再添一筆 6馬拉松好手將赴日移訓

2019-07-21 16:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

松山市訓練環境佳，中華馬拉松協會理事長盧瑞山（右二）日前曾前往考察。 圖／中華馬...
松山市訓練環境佳，中華馬拉松協會理事長盧瑞山（右二）日前曾前往考察。 圖／中華馬拉松協會提供
分享

台日體育交流將再添一筆，中華馬拉松協會與日本松山市政府雙方達成多項合作計畫，松山市政府允諾將今年七至八月期間，提供台灣6位可能參加2020年東京奧運馬拉松項目的選手及兩名教練，前往松山市進行精英訓練，並負擔所有訓練相關費用。

這次「邁向2020東奧之路」台灣菁英馬拉松選手首移地訓練計畫，台灣將由中華馬拉松協會理事長盧瑞山擔任領隊，率領教練團及選手簡招旺、許玉芳、何盡平、鄭瑞竹、張宏賓、吳睿恩、謝千鶴、蘇鳳婷等人，前往日本進行移地訓練。

台灣長跑女將謝千鶴今年6月才在日本參加第271回日體大長距離競技會，在女子5000公尺以16分10秒20打破許玉芳保持10年的全國紀錄，同時她也是女子半程馬拉松的全國紀錄保持人，她在2018年的大阪半程馬拉松跑出1小時12分19秒，改寫全國紀錄。

明天「邁向2020東奧之路」台灣菁英馬拉松選首移地訓練計畫將舉行記者會，日本方面派出曾代表日本參加2004年雅典奧運女子馬拉松項目第五名的土佐禮子，而她個人馬拉松生涯最佳成績為2小時22分46秒，她將現身記者會，與大家分享她的跑步心得。土佐禮子明晚七點也將在台北田徑場，與國內長跑愛好者互動與經驗分享。

許玉芳田徑
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

台塑盃／男單衛冕失利 許育修：下周再盡力拚

2019-07-21 15:38

英國公開賽／伍茲認不比當年 要再拚聯邦快遞盃

2019-07-21 15:35

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

英超／準備好了！ VAR於新賽季上路

2019-07-21 12:49

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11

印尼羽賽／戴后不適出局 小天有機會登頂

2019-07-21 00:15

藤球／嘉藥王昶穎、李信嶸組合 今年兩度排名賽稱王

2019-07-20 23:03

自行車／亞洲餐旅師生環島反毒 真大款待鼓勵

2019-07-20 21:55

印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉決賽

2019-07-20 20:26

印尼羽賽／身體不適無法發揮 戴資穎下周再出發

2019-07-20 17:24

印尼羽賽／4強不敵山口茜 戴資穎無緣挑戰連霸

2019-07-20 16:19

拳擊／傳奇帕奎奧退役告別戰？ 要給WBA拳王瑟曼上課

2019-07-20 14:56

PGA／英國公開賽無緣晉級 伍茲：感到很挫敗

2019-07-20 13:31

網球／降低產婦死亡率 小威、庫班投資新創醫療平台

2019-07-20 12:47

美網／總獎金再創新高 單打冠軍可獲約1.2億台幣

2019-07-20 11:31

印尼羽賽／克宿敵闖4強 戴資穎保住球后

2019-07-20 00:31

印尼羽賽／奧原希望8強止步 戴資穎提前保球后

2019-07-19 21:58

印尼羽賽／76分鐘3局大戰 周天成逆轉晉男單4強

2019-07-19 18:12
看更多

熱門文章

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-21 16:44

NBA／麥凱倫、葛登退世界盃 美國大名單剩16人

2019-07-21 10:52

印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉決賽

2019-07-20 20:26

MLB／李維拉不想名人堂壓軸 穆西納一句話神回

2019-07-21 08:44

NBA／與布丹霍澤再續前緣 考佛將聯手字母哥

2019-07-21 09:06

NBA／芝加哥是籃球聖地 AD：未來考慮回鄉打球

2019-07-21 16:00

印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11

瓊斯盃／23分差不敵菲律賓 中華藍吞第二敗

2019-07-20 21:02

瓊斯盃／慘敗菲律賓23分 胡瓏貿：是場震撼教育

2019-07-20 22:32

NBA／與雷納德為敵 格林：洛城內戰會很有趣

2019-07-21 10:35

MLB／洋基火力挺 田中失5分仍收日、美170勝

2019-07-21 08:05

港口盃／朱益生先發0.1局爆 中華輸日無緣冠軍戰

2019-07-21 08:58

中職／兄弟火力大放送 廖乙忠拿到首勝

2019-07-20 20:33

NBA／小加索拚世界盃 加索兄弟放眼東奧合體

2019-07-21 11:13

瓊斯盃／震撼教育！中華藍慘敗菲國23分

2019-07-21 00:32

NBA／莫里斯毀約非起頭 馬刺、尼克早不合

2019-07-21 15:07

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

中職／韓職「國民女神」安芝儇 秀逆天長腿開球

2019-07-20 18:09

印尼羽賽／戴后不適出局 小天有機會登頂

2019-07-21 00:15

NBA／談76人陣容重組 哈里斯：我們是東區最強

2019-07-21 17:45

NBA／回應與保羅不合傳聞 哈登：都是假新聞

2019-07-21 14:30

瓊斯盃／中華隊歸化洋將仍無解 練兵失良機

2019-07-21 15:31

MLB／台日韓投同場尬 陳偉殷完美後援

2019-07-21 00:03

MLB／小葛雷諾夯滿貫砲 藍鳥隊史最年輕

2019-07-21 10:23

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

中職／廖乙忠撐8局生涯首勝 兄弟火力屠獅

2019-07-21 00:26

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

NBA／老湯普森：看好柯瑞挑戰單季500顆3分球

2019-07-21 17:30

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

NBA／前76人隊球探 WNBA退役哈汀轉任國王助教

2019-07-20 13:47

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

圖／瓊斯盃中華藍命中率低迷 不敵菲律賓

2019-07-20 21:27

中職／林立、余德龍猛打賞 猿隊8:3勝悍將

2019-07-20 20:28

中職／暴力猿耍悍將 李茲8勝並列勝投王

2019-07-21 00:19

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

MLB／今日戰績表 大谷5支1、楚奧特開轟擊落運動家

2019-07-21 15:26

日職／陳冠宇連5場未失分 陽岱鋼5支0

2019-07-21 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top