台塑盃／男單衛冕失利 許育修：下周再盡力拚

2019-07-21 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



許育修。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

「2019年台塑盃國際男子職業網球錦標賽」首站今天進行男單決賽，尋求衛冕的我國好手許育修迎戰頭號種子、大陸好手柏衍，最終以兩個4：6落敗，衛冕失利也吞下今年對戰3連敗。

尋求衛冕的許育修，先在四強賽的「台灣內戰」中以7：5、6：2拍落尤承宇搶下決賽門票，今天面對本周狀況火燙、以一盤未失之姿闖進決賽的30歲大陸好手柏衍，首盤柏衍靠著強勢發球，自身發球局只掉4分，以6：4先下一城。

握有一盤領先的柏衍，次盤一度握有4：1領先，不過許育修在現場球迷支持下強勢將局數扳成4：4平手，但第9局許育修的發球局再度失守，盤末雖然與對手纏鬥至「丟士」，但沒能把握機會破回發球局，直落二吞敗，尋求衛冕失利。

許育修（右）。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

尋求衛冕失利，許育修難掩失落，對於第二盤末沒能把握破發機會感到有些扼腕，「連日征戰讓身體感到有些疲累，不過近況調整還不錯，明天又是新的開始，希望在第二周賽事能盡力去拚。」

今年已坐擁五座ITF單打冠軍的柏衍賽後説：「這是近期內第三度和許育修交手，雖然三次全都拿下勝利，但一場比一場艱難。」，同時他也感受到許育修的進步與成長，並且十分肯定他的表現。

奪冠後柏衍也不免俗的要用美食犒賞一下自己，他笑說：「前幾天已經吃過鼎泰豐了，今天希望可以去士林夜市逛逛」，並且大讚台灣的甜品可說是消暑最佳解藥，迫不急待品嚐在地的傳統豆花。

「2019年台塑盃國際職業網球錦標賽」明天繼續在台北網球中心將展開精彩的第二站男子賽事，由「小胖」楊宗樺領軍，許育修、駱建勛、何承叡將力拚將金盃留在冠軍台灣。