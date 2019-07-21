英國公開賽／伍茲認不比當年 要再拚聯邦快遞盃

2019-07-21 15:35 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



球迷們要體認到，伍茲不再年輕的事實。 美聯社 分享 facebook

儘管英國公開賽前2輪表現掙扎未能晉級，老虎伍茲（Tiger Woods）不會就這樣到此為止，只是球迷們也要體認到，伍茲不再年輕的事實。

43歲的伍茲說道：「現在事情都很不一樣。我將會有手感火熱的一周，有機會在領先集團爭取冠軍，不過現在有時並非如此，不像20年前的情況。」

每個職業運動員都會因為年紀漸大而體能衰退，前球王伍茲也不例外。有些狂熱的球迷認為伍茲能夠超凡絕世，原因是今年美國名人賽伍茲睽違了11年再度拿下大滿貫，他們想要看到伍茲有更多好表現。

伍茲生涯第5度穿上綠夾克絕非僥倖，決賽輪後9洞他的擊球宛如教科書一般精準。就像伍茲自己說的一樣，他將會再次獲勝，而且可能不久就會發生。伍茲表示在休息幾周過後，他會參加聯邦快遞盃季後賽。

1986年美國名人賽，「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）以46歲之姿拿下第18座大滿貫，伍茲目前還差3座才能追平。伍茲無法像20多歲全盛時期那樣統治比賽，接受這點需要一點時間。

但現在伍茲似乎終於明白了，伍茲說：「這只是一個穩定性的問題，作為一名年長的運動員，這是最難接受的事情之一，那就是你不會像23歲那樣表現穩定。」