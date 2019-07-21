俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



白馭珀（右）逆轉摘下俄羅斯公開賽金盃。圖／白馭珀提供 分享 facebook

回歸女單賽場，我國羽球好手白馭珀在俄羅斯公開賽得到最好禮物，今天世界排名55的她演出大逆轉，以9：21、21：19、21：19拍退頭號種子、蘇格蘭世界排名24的吉爾莫（Kirsty Gilmour），迎接暌違4年的女單金盃。

白馭珀最初主項就是單打，近年兼打女雙，一度將重心轉往雙打賽場，今年下半年才再專心放在女單上，她笑說：「其實這次沒有太多想法、因為剛回來打單打，在遇到身體能力比較好的選手，自己的節奏比較打的不清楚，但就想辦法專注在場上、想辦法解決問題、耐心一些，減少犯錯。」

她決賽首局不適應調整過的燈光和風向，僅拿9分，她自評適應的太隨興，「一度覺得要去了，但就想慢慢試吧，試著解決問題。」最終雖成70分鐘大戰勝家，她強調看到很多問題，「剩下的一步一步來，回去再練，能贏下比賽很開心、但要檢討的很多。」

俄羅斯公開賽屬BWF超級100系列賽，總獎金7萬5千美元，層級較低但對重回單打賽場的白馭珀來說，奪冠仍是種突破，「感謝合庫羽球隊支持，勇源基金會和我型我塑防護員幫助，讓這次比賽平安順利也健康的結束。」她在國內排名僅次「世界球后」戴資穎，重返女單賽場盼世界排名先擠身前20，同時朝東京奧運邁進，

白馭珀下站是8月13日開戰的BWF超級100分系列日本名人賽，接續就轉戰瑞士，參加19日登場的世錦賽。