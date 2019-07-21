網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進
2011年成為史上第一位奪大滿貫賽單打冠軍的亞洲球員，前世界第二中國大陸網球名將李娜，退役後持續締造亞洲歷史，今日出席美國羅德島州紐波特（Newport）名人堂入選儀式，成為史上首位進入國際網球名人堂的亞洲人。
2011年法網、2014年澳網女單冠軍，兩度大滿貫賽冠軍李娜21日與兩屆大滿貫賽女單冠軍法國名將皮爾絲（Mary Pierce）、俄羅斯前世界球王卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）一同出席美國羅德島州紐波特（Newport）的名人堂入選儀式。
回憶去年收到入選通知時，李娜一度以為是詐騙信，「去年溫網我收到email，第一直覺就是這不是真的。直到詢問經紀人後，才確定自己真的入選。」
37歲的李娜2014年9月因膝傷高掛戰拍，但退役前已豎立「李娜障礙」，退役後仍致力於推廣網球。前兩天出席紐約兒童網球訓練營，李娜鼓勵所有志在網球青年，「當你下定決心要做某些事時，別放棄、持續前進。我知道這很困難，但請相信自己，你比你以為的還要強大。」
「能夠入選名人堂、與偉大並列是我的榮幸。」李娜典禮上感謝一路支持她的球迷，「我也會盡我最大能力，繼續幫助更多青少年網球好手，享受這項美妙的運動。」
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