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網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中國大陸網球名將李娜是史上第一位奪大滿貫賽單打冠軍的亞洲球員，也成為史上首位進入...
中國大陸網球名將李娜是史上第一位奪大滿貫賽單打冠軍的亞洲球員，也成為史上首位進入國際網球名人堂的亞洲人。 路透
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2011年成為史上第一位奪大滿貫賽單打冠軍的亞洲球員，前世界第二中國大陸網球名將李娜，退役後持續締造亞洲歷史，今日出席美國羅德島州紐波特（Newport）名人堂入選儀式，成為史上首位進入國際網球名人堂的亞洲人。

2011年法網、2014年澳網女單冠軍，兩度大滿貫賽冠軍李娜21日與兩屆大滿貫賽女單冠軍法國名將皮爾絲（Mary Pierce）、俄羅斯前世界球王卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）一同出席美國羅德島州紐波特（Newport）的名人堂入選儀式。

回憶去年收到入選通知時，李娜一度以為是詐騙信，「去年溫網我收到email，第一直覺就是這不是真的。直到詢問經紀人後，才確定自己真的入選。」

37歲的李娜2014年9月因膝傷高掛戰拍，但退役前已豎立「李娜障礙」，退役後仍致力於推廣網球。前兩天出席紐約兒童網球訓練營，李娜鼓勵所有志在網球青年，「當你下定決心要做某些事時，別放棄、持續前進。我知道這很困難，但請相信自己，你比你以為的還要強大。」

「能夠入選名人堂、與偉大並列是我的榮幸。」李娜典禮上感謝一路支持她的球迷，「我也會盡我最大能力，繼續幫助更多青少年網球好手，享受這項美妙的運動。」

名人堂羅德澳網
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