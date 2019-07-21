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英超／準備好了！ VAR於新賽季上路

2019-07-21 12:49台灣醒報 台北報導

作為歷史最悠久、球迷最死忠老派的英超聯賽終於要改變，宣稱新賽季會引入VAR技術。...
作為歷史最悠久、球迷最死忠老派的英超聯賽終於要改變，宣稱新賽季會引入VAR技術。 路透
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保證新賽季啟用VAR，英超拍胸脯稱「這是必須灌入的新元素」！不同於其他頂級聯賽和國際賽早已啟用VAR，英超僅於國內盃賽採用，但21日聲稱，聯盟已花費2年準備期，統計數據顯示VAR準確率很高，新賽季確定上路；對此，外媒認為英超也是頂著極大壓力，畢竟英格蘭傳統球迷很「老派」，不喜因觀看回放判決而中斷球賽節奏。

英超VAR尺度需較特別

據《歐洲新聞網》報導，英超21日終於確認VAR（視頻助理裁判系統）得以於新賽季上路，聯盟表示，前陣子落幕的女足世界盃使用VAR成效甚佳，成為英超願意加入VAR的關鍵原因，女足世界盃決策準度高達98%，顯示這項技術已證明其價值。同時，英超更認為「替球賽添加新元素會很有趣」，聯盟有信心能應付隨之而來的爭論。

分析師則盼望英超觀看VAR能挑重要的看，他們舉出德甲曾經單場比賽看了12次重放，導致球賽節奏拖沓，但在英超這種高水準、肢體碰撞更加開放的聯賽，VAR尺度得與其他聯賽不同，這樣才能達到球迷要的「精準、但不降低球賽精彩度」。

VAR各地啟用歷史

VAR於2016年獲得國際足壇批准，最早上路的頂級聯賽包含德甲與義甲，隨後國際賽和各國盃賽紛紛採用，足壇最重要的賽事、2018年世界盃也成首個採用此電子技術的世足賽，俱樂部最頂級賽事歐冠也於18/19賽季淘汰賽階段開始啟用，確定新賽季（19/20）全面使用。

VAR在全球足壇通用時，卻唯獨足球發源地、英超聯賽絲毫沒有確定的消息，這與該國球賽文化有關。根據《英國廣播公司》報導，VAR最大爭議就是「暫停球賽」，由於觀看回放需要時間，而且只要與進球有關的爭議都歸VAR管，導致球員一進球後不再像過往直奔慶祝，反而要先看一眼VAR確定進球有效與否，這讓重視球賽節奏的英國球迷難以接受。

作為最傳統、老派的英格蘭球迷，多半認為裁判地位與權威是不可挑戰的，對他們而言，賽後雙方球迷寧願為了爭議判決相互爭執、甚至大打出手，但也不願意把裁判的「人治」轉為機器，他們認為「誤判也是球賽的一環」，這也導致英超聯盟評估期遠比其他聯賽更久。

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