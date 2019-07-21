英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



英國公開賽第三天，來自愛爾蘭的黑馬勞瑞以總桿數197桿寫下賽會前三輪新紀錄，並且躍居龍頭。 美聯社 分享 facebook

英國公開賽第三天，來自愛爾蘭的黑馬勞瑞（Shane Lowry）異軍突起，打出低於標準桿八桿的63桿，以總桿數197桿寫下賽會前三輪新紀錄，並帶著四桿領先躍居龍頭，劍指生涯第一座大滿貫賽冠軍。

抓下八隻小鳥的勞瑞直說，「這大概是我生涯最瘋狂的一天。」事實上打到第17洞時，他就跟桿弟說，「我們大概不會在高爾夫賽場再有過這樣的一天，所以盡情享受吧。」

今年英國公開賽來到北愛爾蘭舉行，隨著地主希望麥克羅伊（Rory McIlroy）遭到淘汰，身為鄰居的勞瑞乘勢而起，接收現場球迷的熱烈歡呼聲。

過去英國公開賽前三輪紀錄是由麥克羅伊和伍茲（Tiger Woods）等五人共持，成績為低於標準桿15桿，而且他們統統成了最後贏家，今天勞瑞以低於標準桿16桿刷新。

勞瑞有望避免遭逆轉的情況再發生，2016年美國公開賽，勞瑞也以四桿領先進入最後一輪，沒想到最後一天爆出76桿，讓強森（Dustin Johnson）收下唯一一座大滿貫冠軍。

勞瑞目前世界排名第33，今年參加13項賽事，唯一一座冠軍是在阿布達比錦標賽封王，過去世界排名最高也只到第17。

目前總桿數排名第二的是英格蘭的弗利伍德（Tommy Fleetwood），他在第三回合抓下五隻小鳥，三天累計低於標準桿12桿居次。