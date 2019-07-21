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印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國羽球「一哥」周天成在印尼超級1000系列賽迎來爭取本季首冠的最佳機會，預計今晚6時在男單決賽對上丹麥22歲新星安東森（Anders Antonsen），尋求生涯首座1000賽金盃。

總獎金125萬美元（約台幣3913.7萬元）的印尼羽賽，本屆情勢詭譎，世界球王桃田賢斗次輪爆冷不敵香港黃宇翔，世界第二石宇奇也在次輪腳踝「翻船」退賽，前球王諶龍也在16強提前出局。

世界第三的周天成一路過關斬將，16強就遭遇中國大陸名將「超級丹」林丹，激戰3局後扳倒五屆奧運金牌後氣勢大振，八強再拍退地主希望克里斯蒂（Jonatan Christie），昨日四強賽面對泰國20歲小將瓦查隆，「小天」鏖戰3局搶下勝利，生涯首闖1000賽決賽。

安東森此站蒙幸運之神眷顧，晉級路上唯一碰上的種子石宇奇打不到一局就傷退，一路挺進決賽，他曾在年初印尼超級500賽奪冠，對手還是日本球王桃田賢斗，「魔鬼主場」成他另類幸運地。

今日賽程台灣時間下午3時開賽，男單冠軍戰安排在第四場。周天成過去面對安東森四戰全勝，但有三戰都鏖戰3局才分勝負，前一次是去年丹麥公開賽，「小天」3局勝出。

周天成羽球
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