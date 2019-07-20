藤球／嘉藥王昶穎、李信嶸組合 今年兩度排名賽稱王

2019-07-20 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「108年第二次全國藤球排名賽」今天在高雄市亞柏會舘進入第二天賽程，男子甲組二人賽嘉藥B王昶穎、李信嶸先在勝部踢走宿敵台北市C，冠軍決戰雙方再度狹路相逢，最終嘉藥B以21：5、17：21、21：13獲勝，連續在今年兩次排名賽的二人賽稱王。

賽後王昶穎表示，6月全團賽輸給台北市，回去之後有特別加強接球能力、做球與攻擊之間的節奏、殺球變化等，「對手從敗部殺上來，冠軍決賽自然會打得更積極，所以自己的細節要做得更好，才得以獲勝。」

雙方因為對戰多次，李信嶸表示一路的過程了解很多，這次也嘗試改變攻擊方式，第一局能很快拉開，「除了攻擊多一點，也透過小球運用、進攻對方後面四個角落等策略。」

重演第一次排名賽的悲情，台北市C的詹宇庭表示，是自己沒有掌握好機會，彼此溝通不足，不但打來綁手綁腳，靈活度不夠，變化也少，整體表現不如預期。

男子乙組二人賽由台北市B王崇安、郭昱鋌以21：19、10：21、21：19力克屏東佳冬B；女子乙組系出同源的屏東縣佳冬國中A潘若慈、潘奕婷以21：10、22：20扳倒佳冬高農學姐，勝出的四人順利成為新科甲組球員。

此次晉升甲組的男、女選手均為潛優培訓球員，本月8日起即進駐亞柏會舘展開第二階段國內集訓，眾人也展現出這段時間的訓練成果。在今年3月底第一次排名賽遭到對手逆轉戰局無緣甲組的王崇安、郭昱鋌，這次終於如願以償、雪恥成功，兩人都表示相當開心。