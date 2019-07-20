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印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉男單決賽

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印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉決賽

2019-07-20 20:26聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

周天成挺進決賽。 資料照(中央社)
周天成挺進決賽。 資料照(中央社)
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在「世界球后」戴資穎止步印尼公開賽女單四強後，肩負我國唯一希望的羽球「一哥」周天成，今天面對泰國好手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），耗時77分鐘，以21：19、18：21、21：16取勝，率先挺進最終戰，距離本季首冠只差最後一步。

男單世界排名第3的周天成本次賽會位列第4種子，昨天八強賽面對世界排名第7的地主好手喬納坦（Christie Jonatan）上演逆轉秀，以16：21、21：18、21：14搶下晉級門票，也是晉級四強中唯一的種子選手。

過去三度面對瓦查隆，周天成握有百分百勝率，但有兩戰都打滿三局才辛苦獲勝。今天第四度交手，周天成一下場就連拿2分，不過瓦查隆很快追平，隨後雙方展開拉鋸，15平後小天連拿3分要回領先，儘管一度又被對手追到1分差，仍靠著優異的防守，讓對手發生失誤搶下首局。

握有一局領先優勢周天成，先是克服開局2：5落後，一度握有領先優勢，卻在12：9後讓對手連下6分逆轉，最終遭對手以18：21扳回一城。

決勝局周天成重整旗鼓，打出5：2好的開局，且頻頻發動進攻，他也在成功得分後振臂怒吼替自己加油，儘管一度遭對手追到2分差，但他穩紮穩打，最終在第2個賽末點讓對手回球掛網，在超過一小時的三局大戰中勝出。

下一戰周天成將面對香港黃永棋、丹麥安東森 （Anders ANTONSEN）間的勝方，爭奪印尼公開賽男單冠軍。

周天成羽球戴資穎
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