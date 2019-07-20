NBA／前76人隊球探 WNBA退役哈汀轉任國王助教

2019-07-20 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈汀。 路透 分享 facebook 曾任費城76人隊球員發展教練的前WNBA退役球星哈汀（Lindsey Harding），將轉戰沙加緬度國王隊擔任助理教練，與奧格蒙（Stacey Augmon）、海恩斯（Rico Hines）襄助國王新任主帥華頓（Luke Walton）。

35歲的哈汀，生涯WNBA生涯9年效力過5支不同球隊，也曾征戰土耳其、立陶宛、俄羅斯職業聯賽，是2016年里約奧運美國女籃奪金成員，退役後擔任76人隊球探，是史上首位擔任NBA職業球探的非裔女性，今年4月起升為76人隊發展教練，短短幾個月後再被國王挖角。

哈汀也加入馬刺隊哈蒙（Becky Hammon）、塞爾蒂克隊勞森（Kara Lawson）、以及獨行俠布塞克（Jenny Boucek）、騎士隊戈特利布（Lindsay Gottlieb）等人的行列，成為NBA賽場少數女性助教。

國王隊過去就曾重用女性教頭，包括莉伯曼（Nancy Lieberman）與布塞克，華頓表示，「我很興奮有她的加入，她的籃球智商以及過往球場上的成功經驗，相信會是成長中的國王隊寶貴的養分，期盼未來幾年能一同打造贏球文化。」