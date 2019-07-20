PGA／英國公開賽無緣晉級 伍茲：感到很挫敗

2019-07-20 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



伍茲。 路透 分享 facebook 歷史最悠久的英國公開賽打完前兩輪，我國高球好手潘政琮及美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）都遭到淘汰，43歲的伍茲在賽後坦言，身體狀況已無法與20歲出頭時相比，遭到淘汰令人感到很挫敗。

伍茲在首輪繳出爆桿的78（+7）桿，第二輪逐漸找回狀態，抓下4隻小鳥、吞下3柏忌，以70（-1）桿紅字繳卡，但兩輪總桿數148（+6）桿仍遭到淘汰；潘政琮在兩輪都打出高於標準桿的桿數，以兩輪總桿數151（+9）桿也無緣晉級。

這次是伍茲第21次參加英國公開賽，過去他曾在2000年、2005年及2006年奪冠，「今天我很辛苦的應戰，幾個五桿洞都處理得不好，如果我能打好，應該還能留在這裡。」伍茲在賽後說，「我感到相當挫敗，因為這是大滿貫，我希望能參加這些賽事，喜歡這裡的氛圍、喜歡打大滿貫的那種壓力；但不幸的是，今年我只有一次取勝，另外三場都打得不好。」

現年43歲的伍茲在歷經酒駕、婚外情風波及背傷困擾後，今年四月他在暌違14年後奪下美國名人賽冠軍，用手中球桿向外界宣告自己仍保有競爭力，但接下來的3場比賽，伍茲在PGA錦標賽兩輪遭到淘汰，俄亥俄紀念賽（The Memorial Tournament）並列第9、美國公開賽則是並列第21作收，加上本周的英國公開賽，伍茲在「四大賽」中第二度遭到淘汰。

「關鍵在於穩定性，這是年長球員最難克服的事情，你不會像20幾歲時穩定，情況不同了，我也會有火燙的禮拜，那時我有機會取勝，但有時我狀態不佳，再也不像是20幾歲的時候，現在的身體已經不一樣了。」