親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

任達華被刺爆血　網曝真相竟是「捅錯人」？

運動筆記生命中期待的東西隨著自己的努力和堅持，總會在生命中出現【新聞】2019彰化縣政府馬拉松嘉年華賽事 即日起開放聯合報名
健行筆記月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】熊野古道(近露王子--本宮大社)
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

網球／降低產婦死亡率 小威、庫班投資新創醫療平台

2019-07-20 12:47聯合報 記者林宋以情╱即時報導

小威廉絲。 美聯社
小威廉絲。 美聯社
分享
產後復出3度闖進大賽決賽的前美國球后小威廉絲Serena Williams），捍衛女權之外也起而行，為更多非裔女性謀福。近日她與NBA獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）投資300萬美元（約台幣9390萬元）於醫療新創平台「Mahmee」，盼彌補美國醫療對孕產婦的制度不全。

在去年9月誕下愛女奧林皮亞（Olympia）的小威，曾自爆產後出現嚴重併發症，一度肺血栓與死神搏鬥。歌壇巨星碧昂絲（Beyoncé）也曾表示，在剖腹產時險些喪命。

有鑑於美國孕產婦死亡率在已開發國家高居末位，其中非裔女性死亡率又較白人高出四倍，美國民主黨眾議員擬提出非裔孕產婦法案，民間方面則有新創平台「Mahmee」藉助科技輔助率先自救。

透過該醫療網絡平台，照護機構得以分享產婦、嬰兒的健康狀況，非裔母親也能在個人APP中追蹤個人和嬰兒身體狀況，「Mahmee」也希望未來能夠加入護士、營養師、諮商師、社工資源諮詢，讓系統更完善，更多孕婦得以受惠。

小威表示，該醫療平台對有色產婦扮演關鍵角色，很榮幸能夠成為該平台的贊助者和夥伴，「我相信這項投資能夠解決，並幫助更多孕婦和嬰兒的生命。」

小威廉絲Serena Williams國民
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

美網／總獎金再創新高 單打冠軍可獲約1.2億台幣

2019-07-20 11:31

印尼羽賽／克宿敵闖4強 戴資穎保住球后

2019-07-20 00:31

印尼羽賽／奧原希望8強止步 戴資穎提前保球后

2019-07-19 21:58

印尼羽賽／76分鐘3局大戰 周天成逆轉晉男單4強

2019-07-19 18:12

印尼羽賽／8強賽勝宿敵關鍵 戴資穎：多了耐心

2019-07-19 16:37

英國高球賽／身體不聽使喚 伍茲首輪繳78桿

2019-07-19 15:23

印尼羽賽／3局拍落宿敵依瑟儂 戴資穎收4強門票

2019-07-19 14:20

台灣雙傑攻頂K2 擔心雪崩暫時撤退

2019-07-19 13:50

極限射擊／現役軍警參戰世界盃 步光力拚冠留台灣

2019-07-19 11:34

田徑／缺席倫敦鑽石賽 楊俊瀚養傷備戰世錦賽

2019-07-19 11:06

台灣西洋棋公開賽 260國際好手齊聚高雄

2019-07-19 09:20

足球／挑戰「不可能的任務」 趙明修赴葡

2019-07-19 00:04

印尼羽賽／小戴逆轉晉8強 今戰宿敵依瑟儂

2019-07-18 23:58

舉重／高市鼓山高中參賽佳績頻傳 獲30萬獎金

2019-07-18 23:31

柔道／帶隊9年意外列備取 大同金牌教練心灰意冷

2019-07-18 22:57

印尼羽賽／戴資穎打頭陣 戰宿敵搶4強門票

2019-07-18 21:41

印尼羽賽／唯一男雙出局 戴資穎和宿敵爭4強門票

2019-07-18 20:04

排球／最強雙胞胎單飛 劉鴻杰加盟日本一級球隊

2019-07-18 19:13

網球／地主希望 小威廉絲美網拚24冠

2019-07-18 19:01

解決消費糾紛 體育署擬健身教練服務定行化契約

2019-07-18 17:17

網球／美網會內名單 三大天王就位

2019-07-18 16:52

高球／英國公開賽北愛爾蘭舉辦 麥克羅伊：沒壓力

2019-07-18 15:46

網球／暢談心路歷程 大坂直美透露必須成功的理由

2019-07-18 14:50

高球／49歲米克森好威 連25年坐穩世界前50名

2019-07-18 13:45

英國高球賽／桿弟對球場瞭若指掌 凱普卡占盡優勢

2019-07-18 13:44

印尼羽賽／苦戰3局扳倒超級丹 周天成驚險晉8強

2019-07-18 13:14
看更多

熱門文章

印尼羽賽／3局拍落宿敵依瑟儂 戴資穎收4強門票

2019-07-19 14:20

NBA／歐尼爾經典空中接力 兒子小腿刺青永遠留存

2019-07-19 14:37

印尼羽賽／8強賽勝宿敵關鍵 戴資穎：多了耐心

2019-07-19 16:37

印尼羽賽／奧原希望8強止步 戴資穎提前保球后

2019-07-19 21:58

印尼羽賽／76分鐘3局大戰 周天成逆轉晉男單4強

2019-07-19 18:12

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-20 10:00

MLB／差點挨轟 王維中0.1局驚險守住無失分

2019-07-19 13:20

NBA／休季創新招 哈登：看起來像走步但不是

2019-07-20 10:47

NBA／字母哥好風光 獨行俠卻宣布裁掉他的小弟

2019-07-20 10:33

NBA／又一大咖辭退世界盃 哈登也宣布不打

2019-07-20 09:22

NBA／訓練App與NBA策略合作 林書豪也是投資者

2019-07-19 15:25

中職／彭政閔兩千安後交棒 林益全：沒想過是騙人的

2019-07-19 19:40

瓊斯盃／胡瓏貿狂轟24分 中華藍擊退約旦

2019-07-19 21:12

MLB／站著被K第一 教頭：戴維斯不習慣看好球

2019-07-20 08:19

MLB／洋基牛棚教練憶李維拉 神預測松井再見安

2019-07-20 07:54

中職／彭政閔當教練值得期待 林益全：可能是超級教頭

2019-07-19 20:15

NBA／致敬賈霸天鉤與喬丹後仰 哈登期許發揚後撤步

2019-07-19 13:07

台灣雙傑攻頂K2 擔心雪崩暫時撤退

2019-07-19 13:50

印尼羽賽／克宿敵闖4強 戴資穎保住球后

2019-07-20 00:31

瓊斯盃／中華藍3分雨轟約旦 胡瓏貿暫居得分王

2019-07-20 00:50

MLB／不滿賽程沒移動日 太空人穿T恤「本來不想來」

2019-07-20 09:24

港口盃／江國豪先發不敵荷蘭 拚衛冕得先過日本

2019-07-20 08:50

NBA／無緣和麻吉羅素同隊 唐斯獻祝福

2019-07-20 10:04

瓊斯盃／2分差負韓 日主帥：球員收穫超越勝負

2019-07-19 19:48

MLB／英卡納西恩滿貫砲 洋基今年最會逆轉勝

2019-07-20 11:13

MLB／今日戰績表 16局大戰巨人索拉諾再見安逆轉勝

2019-07-19 14:40

MLB／復出才投2場 天使DFA「黑暗騎士」哈維

2019-07-20 10:15

瓊斯盃／胡瓏貿24分領軍 中華藍輕取約旦收5連勝

2019-07-19 22:09

英國高球賽／身體不聽使喚 伍茲首輪繳78桿

2019-07-19 15:23

12強賽／吳昇峰參與中職明星賽 洪總：說不定可以用

2019-07-19 18:22

宜蘭市長在美國傳回好消息 眾議員將助青少棒赴美移訓

2019-07-19 13:29

中職／選秀首輪前4順位 簽約金520萬元起跳

2019-07-19 17:39

MLB／上次砸頭盔打傷臉 賈納改拿球棒洩憤

2019-07-20 07:52

中職／兄弟新洋投赫猛好投 拿下中職生涯首勝

2019-07-19 21:59

中職／下位2千安締造者？林益全：沒想過是騙人的

2019-07-20 00:38

中職／6局無失分 赫猛伏獅首勝

2019-07-20 00:44

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人隊吞下2連敗

2019-07-19 21:33

中職／簽約金520萬 岳政華「兄弟」平盤

2019-07-20 00:40

中職／兄弟再推廖乙忠先發 挑戰個人首場勝投

2019-07-19 18:28

中職／猿吃大局 下半季首勝悍將

2019-07-20 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top