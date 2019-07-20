網球／降低產婦死亡率 小威、庫班投資新創醫療平台

2019-07-20 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



小威廉絲。 美聯社 分享 facebook 產後復出3度闖進大賽決賽的前美國球后小威廉絲（Serena Williams），捍衛女權之外也起而行，為更多非裔女性謀福。近日她與NBA獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）投資300萬美元（約台幣9390萬元）於醫療新創平台「Mahmee」，盼彌補美國醫療對孕產婦的制度不全。

在去年9月誕下愛女奧林皮亞（Olympia）的小威，曾自爆產後出現嚴重併發症，一度肺血栓與死神搏鬥。歌壇巨星碧昂絲（Beyoncé）也曾表示，在剖腹產時險些喪命。

有鑑於美國孕產婦死亡率在已開發國家高居末位，其中非裔女性死亡率又較白人高出四倍，美國民主黨眾議員擬提出非裔孕產婦法案，民間方面則有新創平台「Mahmee」藉助科技輔助率先自救。

透過該醫療網絡平台，照護機構得以分享產婦、嬰兒的健康狀況，非裔母親也能在個人APP中追蹤個人和嬰兒身體狀況，「Mahmee」也希望未來能夠加入護士、營養師、諮商師、社工資源諮詢，讓系統更完善，更多孕婦得以受惠。

小威表示，該醫療平台對有色產婦扮演關鍵角色，很榮幸能夠成為該平台的贊助者和夥伴，「我相信這項投資能夠解決，並幫助更多孕婦和嬰兒的生命。」