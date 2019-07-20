美網／總獎金再創新高 單打冠軍可獲約1.2億台幣

2019-07-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



約克維奇。 美聯社 分享 facebook 四大公開賽中總獎金最高且年度最後登場的美國網球公開賽，今年單打冠軍加碼到385萬美元，男雙和女雙獎金也提高到74萬美元，總獎金創新高達到5700萬美元（約新台幣17.84億元）。

總獎金逐年創新高的美網，今年也不例外，較去年提高8%，男女單冠軍獎金都從去年的380萬美元提高到385萬美元（約新台幣1.2億元），亞軍獎金也有190萬美元，且不僅冠亞軍的獎金喊漲，每一輪獎金都有成長。

在過去4年期間，美網支付首輪落敗球員的獎金費用已提高4成7，今年在單打會內賽首輪止步就有5.8萬美元獎金（約台幣181.5萬元），只要打贏一場晉級次輪，至少能獲得10萬美元（約台幣313.1萬元）。

對於費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）或約克維奇（ Novak Djokovic）、小威廉絲（Serena Williams）等頂尖球星而言，生涯再添一座大滿貫成就是遠勝過獎金誘惑，但網球員平均一年得花30萬支付教練費以及巡迴征戰旅費，對不少球員而言，大滿貫賽仍是重要的收入來源。

以世界排名128名的荷蘭女將魯斯（Arantxa Rus）為例，今年個人的獎金累計僅9.4萬美元，等於只要在美網打贏一場，就能抵她在一整年的獎金收入。