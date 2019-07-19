印尼羽賽／奧原希望8強止步 戴資穎提前保球后

2019-07-19 21:58 中央社 台北19日電



戴資穎。圖／Badminton photo提供 分享 facebook

世界排名第2的日本女將奧原希望，今天在2019印尼羽球公開賽8強不敵印度名將辛度，退出球后競爭行列，也讓戴資穎提前確定，下週可將球后在位累計週數推進至137週。

16日公布的最新世界排名積分，戴資穎以總分90645分高居世界第1，不過今年印尼公開賽除攸關奧運積分，同時也是小戴的球后保衛戰，競爭者包括日本女將奧原希望及世界排名第3的中國女將陳雨菲。

世界羽球聯盟（BWF）世界排名是以一年內（52週），選出10場最高賽事的積分加總排名，在印尼公開賽開打前，戴資穎僅領先奧原希望1809分。

印尼公開賽是世界羽球巡迴賽超級1000系列的大賽，隨著小戴今天順利晉級4強，積分將可再添1980分，也提前粉碎世界排名第3陳雨菲竄位的希望。

奧原希望今天在印尼公開賽8強，以14比21、7比21慘敗印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），不僅無緣4強，積分也完全沒有進帳，在球后爭奪戰也宣告出局。

靠著自助（打進4強）、人助（辛度勝奧原），小戴球后保衛戰的危機也提前解除，下週最新的世界排名，她可望將在位週數延續至137週，繼續寫下歷史新高。