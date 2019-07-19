瓊斯盃／2分差負韓 日主帥：球員收穫超越勝負

2019-07-19 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



以國家隊二軍、年輕球員為主體的日本隊，今天在瓊斯盃打出氣勢，面對以國家隊一軍陣容來台參賽的南韓隊，最終以81：83惜敗，日本隊總教練海曼認為，這次比賽輸贏不是最重要，更重要的球員從比賽中有所成長。

首節打完日本還握有領先優勢，不過南韓在次節找回專注力，三節打完還握有11分領先，但決勝節日本趁著南韓歸化球員羅健兒不在場上時，靠著外線空擋追分。

終場前1分28秒日本靠著威廉斯籃下得手追到81：82、1分差，但他下一波進攻卻發生走步違例，南韓也將羅健兒再換上場，隨即獲得罰球機會，而他2罰1中，終場前7.87秒，握有最後一擊機會的日本由安藤誓哉操刀，但反攻未果，以2分差惜敗。

「這場比賽我們有精采的演出，我們知道南韓是為了世界盃備戰，而我們是年輕球隊，今天我們本有機會贏，但籃球就是這樣，有時候會投進、有時候不會，今天就是剛好沒進。」日本總教練海曼說，「比賽勝負不是最重要的，目的是培育更好的球員，更重要的是我們從比賽中獲得了成長。」

而今天南韓三節打完握有雙位數領先，卻在決勝節差點遭追上，繳出全隊最高16分的李承炫表示，比賽剛開始球隊專注力不足，直到比賽中經過教練提醒才逐漸找回。