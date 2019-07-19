印尼羽賽／76分鐘3局大戰 周天成逆轉晉男單4強

2019-07-19 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



分享 facebook 肩負男單唯一希望的我國羽球「一哥」周天成，今天在BWF超級1000分大賽印尼公開賽男單八強賽上演逆轉秀，以16：21、21：18、21：14拍落世界排名第7的地主好手喬納坦（Christie Jonatan），晉級四強。

世界排名第3的周天成，面對排名比自己低的喬納坦並未取得優勢，過去7次對戰小天僅拿下1勝，這一勝是在今年5月的蘇迪曼盃，當時周天成以21：11、21：13獲勝。

今天穿上紫色無袖戰袍出征的周天成，面對喬納坦頻頻發動攻擊，一下場就連掉3分，陷入落後局面，以5：11來到首次技術暫停，重回賽場後，周天成打出一波9：3攻勢，一度追成14平，不過喬納坦再度發動進攻，連拿3分要回領先，周天成以16：21讓出首局。

落後一局的周天成，次局1：1後連下3分，不過喬納坦隨即反攻，先是追成4平，隨後雙方五度打成平手，12平後周天成雖然連掉4分，但他立即回穩，回敬一波6：0攻勢，並在20：18局末點機會攻擊得分，成功將局數扳平。

挾著這股氣勢，周天成在3平後發動攻勢，加上喬納坦自身發生過多失誤，讓小天打出一波10：1的攻勢、擴大領先分差，儘管後段一度遭對手連拿4分，追到4分差，最終周天成在這場76分鐘的三局大戰中勝出，下一戰將面對泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen），爭奪決賽門票。