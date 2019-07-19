印尼羽賽／8強賽勝宿敵關鍵 戴資穎：多了耐心

2019-07-19 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton photo提供 分享 facebook 歷經三局、64分鐘大戰，我國羽球「世界球后」戴資穎以21：18、16：21、21：12拍落泰國宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），率先晉級印尼公開賽女單四強，小戴賽後點出此役致勝關鍵，就是在決勝局多了更多耐心。

本周戴資穎除了要尋求衛冕外，還要面臨球后保衛戰，而她今天闖過依瑟儂這關，接下來她將碰上日本山口茜與泰國金達蓬（Nichaon Jindapol）間的勝方。

而過去對戰依瑟儂，戴資穎處於11勝13負的對戰劣勢，不過今年四月的馬來西亞公開賽小戴直落二取勝，今天雖然第二局遭到扳平，但最終仍收下勝利，取得對戰二連勝。

對於此役拚戰三局才獲勝，戴資穎賽後說：「我覺得在排名前面的選手實力都很相當，兩局三局都很正常，都會有輸贏。」而她也點出此役贏球關鍵，在於第三局自己多了更多耐心，「比較不會著急，也就不會出現那麼多失誤。」

面對本周球后保衛戰，戴資穎還有一關要過，對於下一戰對手，小戴表示，就是盡力將自己準備好，做好自己去面對對手。

至於接下來的世錦賽及爭取奧運積分的比賽，戴資穎說：「我當然會盡力去調整，在這幾個比賽讓自己的水準努力達到高峰，在比較好的狀態下去參賽，但每天起床身體反應、因素可能也都不太一樣，但希望在下場之前把自己準備到最好。」