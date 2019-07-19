英國高球賽／身體不聽使喚 伍茲首輪繳78桿

2019-07-19 15:23 世界日報 記者 世界日報 記者 廖廷儀 ╱綜合報導



背痛「身體不聽使喚」伍茲首輪繳78桿，遙遙落後。 世界日報 分享 facebook

高壇年度盛事英國公開賽18日開打，美國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）在背部又開始不適的情形下，打出+7的78桿，目前暫居第144名，落後領先者高達12桿。

這是伍茲生涯在英國公開賽的最差開局，若想要晉級，他得在19日有超水準表現。

「我打得很差，」伍茲說，「我的擊球並不紮實。」

今年賽事在北愛爾蘭的皇家波特拉許球場舉行，伍茲原本就對這座球場不熟悉，18日當地濕冷與有風勢的天氣，讓球場更添難度，加上背痛發作，伍茲打來辛苦備至。

「我的身體有點不聽使喚，」伍茲說，「在這樣的球場與這樣的氣候下比賽，如果身體還不靈活，那就不是好消息。」

在四次背部手術後，伍茲大概永遠不可能是百分之百健康，他自己也很清楚這點，因此刻意減少出賽頻率，自6月16日後就再也沒有實戰，生疏的手感也影響了他的發揮。

「我必須減少比賽次數，因為我的身體最好也就是這樣了，」伍茲說，「如果我想職業生涯延長一點，那我只能這麼做。」

領先者是美國選手荷姆斯（J.B. Holmes），他以-5的66桿領先群雄。「你必須得接受這個天氣狀況，」荷姆斯說，「不能太貪心，你必須穩紮穩打。」

開局繳出悽慘79桿 麥羅伊家鄉出賽失利

英國公開賽今年落腳北愛爾蘭舉行，開賽前被視為最大熱門的地主球星麥羅伊（Rory McIlroy），18日在首輪表現大為走樣，繳出悽慘的79桿。不要說冠軍，現在連晉級可能都是問題。

「沒有藉口，」麥羅伊坦言，「我應該要打得更好的。」

儘管賽前一直強調自己不會有額外的壓力，但麥羅伊18日在標準桿四桿的首洞竟然就打了八桿，「奠定」他首輪排名第150的基礎。

「大家對他的期望太高了，他的壓力真的很大，」與麥羅伊同組出發的凱西（Paul Casey）說，「有什麼比在家鄉出賽、在親友面前比賽更難的？這才是最大的壓力。」

麥羅伊表示，他不會為自己找藉口，但強調英國公開賽能在自1951年以來首度重返北愛爾蘭與皇家波特拉許球場，意義比他個人表現更重大。

「這對我們國家和高球來說是很棒的一件事，這是種榮譽，我希望隨時提醒自己，這件事遠比我更重要，」麥羅伊說，「我當然會想有好的發揮，但不管這周發生什麼事，英國公開賽回到北愛爾蘭才是大事。」

現年30歲，麥羅伊在皇家波特拉許球場有過特別紀錄，球場最低桿成績61桿就是由他締造，而且當時他年僅16歲。只不過，在18日的79桿後，麥羅伊今年在這個球場大概不會有什麼美好回憶了。

打出超慘91桿！47歲前球王「堅不退賽」

英國公開賽首輪結束後，成績榜上最後一名是47歲的美國老將杜佛（David Duval）。第156名，+20的91桿，很難想像，這樣慘不忍睹的數字竟是出自一名堂堂前世界排名第一的名將。

曾是高壇最佳球員之一，杜佛職業生涯後期飽受傷勢、病痛纏身，2001年英國公開賽後他再也沒有贏過任何PGA賽事，成績大幅下滑，逐漸淡出高壇。

誠然，杜佛基本上已是半退休狀態，平常主要擔任高球頻道球評，從2011年後就沒有PGA會員卡，這次之所以還能參賽，是因為他是2001年英國公開賽冠軍，在60歲之前都有參賽權。雖然本來就沒有抱太大期望，但91桿仍然是個難以想像的數字。

「有時候，惡夢會在球場上出現，」杜佛說，91桿是杜佛生涯最差單輪成績，他過去最糟糕的是83桿，「而這次的當事人就是我。」

其實，以玩票性質參賽，杜佛大可以在苗頭不對時找個受傷理由退賽，不過他表示從未考慮這樣的選項，再糟也要打完這輪，這是他對自己、對賽事、與對高球的尊重。

「這是身為職業運動員的責任與義務，」杜佛說，「我當然對這個成績不滿意，很丟臉嗎？或許，但我既然參加了英國公開賽，打出91桿，那這就是我的成績，就這麼簡單。」

潘政琮首輪不理想 77桿排名140

三名華人球員在2019年英國公開賽出擊，美籍華裔的吳璧源（Brandon Wu）首輪打出73桿，是三人中成績最好；中國名將李昊桐打出74桿，台灣好手潘政琮則是77桿。

目前仍是業餘身分，吳璧源從資格賽打進，18日抓下三隻小鳥、五次柏忌，+2的成績讓他暫居第72名。

世界排名第45位的李昊桐則有三次博蒂、六次柏忌，以+3的成績排在並列第94名。

李昊桐2017年首次參加英國公開賽，就意外取得第三名，是中國男子球員在高球四大賽中的最佳戰績，他去年則是並列第39。

「最後一個洞的博蒂感覺很好，是對第二輪的一個很好準備，」李昊桐說，「打了兩個挺不錯的球，主要是出現了很多失誤，鐵桿發揮失常；我們比賽的時候有風有雨，需要鐵桿打得紮實，第二輪我會放開打，爭取打出自己最好的水平。」

潘政琮表現不理想，僅有一次博蒂，另吞下三個柏忌與兩次雙柏忌，最後打出77桿，暫時並列第140。