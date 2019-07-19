印尼羽賽／3局拍落宿敵依瑟儂 戴資穎收4強門票

2019-07-19 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



Badminton photo提供 分享 facebook BWF超級1000分大賽印尼公開賽今天進行各組八強賽事，由我國「世界球后」戴資穎打頭陣，面對泰國宿敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），小戴苦戰三局、耗時64分鐘，最終以21：18、16：21、21：12取勝，率先挺進四強。

登上世界球后位置達136周的戴資穎，這次在印尼公開賽除了要尋求衛冕外，還是球后保衛戰。去年奪冠的戴資穎一定要闖過依瑟儂這一關，晉級四強後，就只剩奧原希望有機會撼動小戴的球后寶座，若在八強提前出局，而奧原希望殺入決賽，或是陳雨菲奪冠，小戴都會被迫讓出球后位置。

昨天在16強賽中，戴資穎克服首局8分落後，成功逆轉泰國對手布莎南（Busanan Ongbumrungpan），最以直落二晉級八強，賽後被問到「後有追兵」是否會感到壓力？她說：「世界第一不是可以永遠保持的，一年有這麼多場比賽，如果可以維持是很好，但如果被追過也沒關係，大家本來就會輪流。」

今天戴資穎在女單八強賽面對老對手依瑟儂，過去雙姝24度交手，依瑟儂取得13勝11負，是少數對戰戴資穎能取得對戰優勢的選手。

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戴資穎在首局握有3：1的領先，不過依瑟儂頻頻進攻兩側邊線，先是追成5平後，再連拿3分逆轉戰局，不過戴資穎展現強大韌性，靠著網前刁鑽的對角小球，讓依瑟儂撲救不及，追到1分差，18平後戴資穎再度發起攻勢，依瑟儂挑戰失敗，也讓小戴取得20：18的局末點機會，靠著殺球拿下首局。

握有一局領先的戴資穎，在次局浪費4：2的領先遭到逆轉，陷入6：12的落後，儘管小戴努力追趕，仍讓依瑟儂以21：16扳回一城。

決勝局雙方拉鋸，4平後戴資穎打出一波9：2攻勢，取得13：6領先，儘管小戴一度出現亂流，遭對手連拿4分、追到3分差，但她及時回穩，比賽後段又拉開分差，最終在第二個賽末點讓依瑟儂回球出界，率先搶下四強門票。

而本站唯二晉級八強的還有周天成，同樣會在第一球場出賽，將碰上世界排名第7的地主好手喬納坦（Christie Jonatan），這場比賽被安排在第四場，預計於台灣時間下午4時30分進行。