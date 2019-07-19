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田徑／缺席倫敦鑽石賽 楊俊瀚養傷備戰世錦賽

2019-07-19 11:06聯合報 記者劉肇育╱即時報導

楊俊瀚確定缺席鑽石聯賽倫敦站賽事。圖／中華田協提供
楊俊瀚確定缺席鑽石聯賽倫敦站賽事。圖／中華田協提供
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我國飛毛腿楊俊瀚今年在拿坡里世大運因為鼠蹊部發炎導致足底筋膜炎的連續反應，因而錯過了男子400公尺接力賽，雖然經過休養與調整後狀況已有明顯改善，不過中華田徑隊教練曾孝生仍在今天表示，基於保護選手立場，楊俊瀚將缺席明後天在倫敦舉行的國際田總鑽石聯賽。

楊俊瀚在七天前的世大運男子200公尺準決賽中，於過彎後出現受傷降速的狀況，最終不但未能晉級決賽，還因為鼠蹊部傷勢，錯過了男子400公尺接力賽，希望他能提前休息，備戰21日登場的倫敦鑽石聯賽。

不過教練曾孝生表示，男子接力隊在14日前往倫敦水晶宮國家運動訓練中心進行移訓後，楊俊瀚的身體狀況雖然明顯改善，但在今天訓練過程中身體傷處反應依舊存在，基於保護選手的立場，將讓楊俊瀚繼續休養，不會參加台灣時間21日晚間登場的男子400公尺接力賽。

而這次中華男子接力隊在倫敦移訓也做了棒次的調整，改由第一棒魏溢慶、第二棒鄭博宇、第三棒魏泰陞與第四棒王偉旭出賽鑽石聯賽倫敦站，希望力拚達到38秒50的佳績，以利取得世錦賽與明年東京奧運門票。

至於楊俊瀚歸國後將在左營國訓中心繼續接受治療與復健，為9月底將在卡達多哈舉行的田徑世錦賽備戰。

楊俊瀚田徑世錦賽
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