台灣西洋棋公開賽 260國際好手齊聚高雄

2019-07-19 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



分享 facebook 台灣西洋棋國際公開賽17日至25日在高雄國賓大飯店舉行，這是高雄首度舉辦的西洋棋國際賽，參賽的國家包括香港、日本、新加坡、菲律賓、印尼、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、羅馬尼亞、荷蘭及中國大陸，預計超過260人參賽，賽事精彩可期。

西洋棋協會表示，西洋棋運動老少咸宜、年齡分布廣泛，本次賽事邀請世界級大師來台，為我國選手提供了難得的學習機會，活動也將結合多元文化藝術，以及高雄師範大學、高雄醫學大學等青年學子共同參與志工服務，蟬聯30年以上象棋棋王吳貴臨及世界冠軍高懿屏棋后長期在高雄耕耘棋藝推廣，都是本次賽事的重要推手。

教育部體育署表示，西洋棋運動屬於靜態的腦力運動，選手需要靈活的頭腦，頑強的精神；繼2010廣州亞運後，2022杭州亞運也將智力運動列入正式比賽項目。提升舉辦國際賽品質，讓台灣被世界看見，是政府重要政策，本次賽事將依西洋棋國際賽事慣例，對奕將採用電子棋盤同步轉播比賽，並在Chess.com網路播放，歡迎棋友上網收看精彩賽事。

此外，18日下午也辦理2019智力運動高峰論壇，邀請智力運動西洋棋、象棋、圍棋、國際跳棋、橋牌五大項目重量級人士匯聚一堂，共同為推動智力運動提出更多建言，凝聚共識，共同打造智力運動產業。