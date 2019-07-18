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柔道／帶隊9年意外列備取 大同金牌教練心灰意冷

2019-07-18 22:57聯合報 記者曾思儒╱即時報導

大同高中柔道隊今年全中運榮獲1金1銀1銅，帶隊9年的教練鄒國良本月代理教師考試卻意外列備取，引起柔道隊學生家長譁然，明天下午將和台北市教育局、台北市體育局代表及大同高中校方代表在議員李傅中武研究室開會表達訴求，盼爭取正式專任教練，也為鄒國良發聲。

鄒國良99年進入大同高中帶領柔道隊，職務皆是代課體育老師兼柔道隊教練，9年來帶出許多全中運金牌選手，今年全國柔道錦標賽大同也摘下高中男團金牌、女團銅牌佳績，鄒國良同時是今年全運會台北市柔道隊教練。

大同柔道隊選手家長投訴，本月9日校方舉行代課教師考試，鄒國良和另名林姓教師報考國中部柔道專長體育老師，最終鄒國良成備取，林姓教師成正取，但家長查詢過資料，該名林姓教師是角力專長，過往柔道隊帶隊參加比賽也多是台北市賽事，全國賽沒有特殊成績，經歷和鄒國良有明顯落差，讓家長們無法接受。

鄒國良原本要率台北市柔道隊到山東移地訓練2周，因代理教師考試意外落榜，打亂所有行程，臨時辭去移訓任務，改和大同子弟兵到花蓮移地訓練兼送畢業生，把握最後相處時間。

70年次的鄒國良坦言，代課教師缺3年一聘，自己合約本來就是到7月底，但7月9日考試時才發現不只自己報考，最終結果自己也很訝異，「我尊重學校決定，這樣結果一定有他們想法，我帶隊可能有不足的地方，所以我也沒想和學校對立，也和家長開過說明會溝通，不希望引起風波，只是真的太突然，如果能早點說，我可以調整帶隊方式，對柔道隊事務也可以做更妥善安排。」

鄒國良提到，柔道隊訓練時間長，每天幾乎從早上6點全隊就一起訓練，下課後直到晚上8點都是師、徒一起努力，多年來建立的連結、信任度不是三言兩語可形容，學生第一時間知道他成備取，心情也大受影響，穩定學生情緒就是他這幾天努力重點之一。

「心裡是有想，怎麼會這樣？但結果如此，只能趕快處理些事情。」鄒國良表示，自己聘期到7月底，離開前柔道隊仍會正常運作，但接續下一步還沒想法，甚至萌生轉換跑道的念頭，他苦笑說：「這樣的結果，真的有點心灰意冷。」

全中運全運會
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