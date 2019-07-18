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印尼羽賽／唯一男雙出局 戴資穎和宿敵爭4強門票

2019-07-18 20:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

BWF超級1000分大賽印尼公開賽今天產出8強名單，日本「世界球王」桃田賢斗意外落馬，我國「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成則是有驚無險闖進8強，不過中華羽球隊僅存的男雙組合廖敏竣／蘇敬恒沒能延續勝利，12：21、11：21不敵地主排第6種子的法賈／雷扎。

小戴今天碰泰國世界排名23的布莎南，首局克服最多8分落後大逆轉，21：19、21：18晉級，明天將和另名泰姝依瑟儂搶4強門票；依瑟儂目前世界排名第7，過往也有泰國「天才少女」稱號，和戴資穎只差1歲，過往已經交手過24次，依瑟儂取得13勝11敗，是現今羽壇極少數對小戴有對戰優勢的球員。

今年台、泰「一姊」就交手過兩次，雙方各拿一勝，最近一次4月初的馬來西亞公開賽是小戴奪勝。

小天今天經過3局大戰力退大陸金滿貫名將「超級丹」林丹，明天將和地主好手喬納坦對決；喬納坦目前世界排名7，對戰小天取得6勝1敗優勢，兩人上月在列入東京奧運積分的澳洲公開賽4強就曾碰頭，小天苦戰3局吞敗。

成為台將唯一晉級第二輪的雙打組合廖敏竣／蘇敬恒，今天碰地主排第6種子的法賈／雷扎沒能闖關，12：21、11：21止步16強。

桃田賢斗今天碰大陸世界排名29的黃宇翔意外陷苦戰，最終經過1小時又14分鐘以16：21、21：11、18：21吞敗，爆出今天最大冷門。

戴資穎逆轉晉級8強。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎逆轉晉級8強。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎逆轉晉級8強。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎羽球周天成
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