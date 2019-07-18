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解決消費糾紛 體育署擬健身教練服務定行化契約

2019-07-18 17:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

體育署屬長高俊雄（右）示範使用彈力帶。記者曾思儒／攝影
體育署屬長高俊雄（右）示範使用彈力帶。記者曾思儒／攝影
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國人運動健身風氣提升，連帶衍生相關糾紛，行政院消費者保護處統計，101至107年關於健身中心消費糾紛申訴量主年攀升，共計超過7千件，體育署已研擬「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，盼年底能送到行政院。

體育署署長高俊雄提到，健身產業型態多元，除了健身中心運動外，愈來愈多人開始找健身教練進行訓練，為輔導運動健身產業及維護消費者權益，並在平等互惠原則下，教育部體育署依消費者保護法第17條第1項授權訂定「健身教練定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

草案明定，消費者與健身中心教練簽訂契約時，有3日以上的契約審閱期、健身教練服務的種類及期限要明確記載，教練課程如有任何異動，應依約定方式於約定時間內通知消費者，如果沒通知，消費者可依約定方式請求業者於指定時間內補課或賠償，消費者如果累計教練服務契約量（含同一業者不同教練），已達每週平均逾5堂課者，或是雙方指定教練無法依約執行業務、業者變更履約地點，未經消費者同意者、暫停教練課程服務超過一年者，消費者都可終止契約。

這項定型化契約只限於消費者和消費業者，不隸屬健身房的個人教練和消費者之間的個人契約屬民法相關，不包括在此定型化契約。

體育署也於草案中要求業者應將預收健身教練課程款項之百分之50，用來提供履約保證，草案預告今天將刊登在行政院公報上，另會在體育署電子公布欄發布，預告刊登公報隔天起60天是預告期，結束後將收集意見送往消保處，盼年底草案能送往行政案。

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