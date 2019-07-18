高球／英國公開賽北愛爾蘭舉辦 麥克羅伊：沒壓力

2019-07-18 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



GOLF-OPEN/:The 148th Open Championship麥克羅伊。路透 分享 facebook 英國公開賽今年落腳北愛爾蘭舉行，地主球星麥克羅伊（Rory McIlroy）表示自己不會有額外的壓力，賽事能在1951年後首度重返皇家波特拉什高爾夫俱樂部，意義比更重大。

「這對國家和高球界是很完美的一件事，這是種榮譽，我希望隨時提醒自己，這件事遠比我更重要，對吧？」他笑說，自己當然會想有好的發揮，但同時也會提醒自己放輕鬆，「所以我認為不管這周發生什麼事，不管我獲勝或是其他選手奪得冠軍，英國公開賽回到北愛爾蘭才是高球界的大事，也是這個國家的大事。」

30歲的麥克羅伊將尋求個人第5座大賽金盃，他過往在皇家波特拉什高爾夫俱樂部曾有過特別紀錄，球場最低桿成績61桿就是由他締造，且當時小麥僅16歲。

儘管曾在同個球場留下美好回憶，小麥透露，對今年的英國公開賽不會有特別想法，「我會把這當成像其他大賽一樣，過去幾年我在這成績很好，在這個球場也打得很不錯，所以我只需要上場和保持現狀，如果我能比其他人更進一步，希望周日晚上會迎接很棒的結果。」

包括我國高球好手潘政琮、美國高球巨星「老虎」伍茲（Tiger Woods）本周都齊聚北愛爾蘭，爭奪年度最後一場大賽金盃。