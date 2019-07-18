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網球／暢談心路歷程 大坂直美透露必須成功的理由

2019-07-18 14:50聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

大坂直美。 美聯社
大坂直美。 美聯社
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2018年美網首嘗大滿貫封后滋味，接下來的澳網也順利登頂，日本網球女將大坂直美在一月底登上世界球后寶座，瞬間成為網壇矚目新星，近日她接受雜誌專訪時，談到自己努力爭取成為頂尖球員的真正動力，在家境並不富裕的情況下，自己沒有退路，只能全力以赴去面對挑戰。

大坂直美的父親是海地裔美國人、母親是日本人，2000年大坂直美3歲時，全家搬到紐約長島居住後，她也開始拿起球拍打網球，2006年舉家再搬到佛羅里達，接受專業網球訓練。

經過這段時間的磨練，現年21的大坂直美先在去年美網奪冠，接下來的澳網也打下女單金盃，讓她一舉登上世界第一位置，不過受到外界許多關注後，大坂直美曾表示不習慣這些外界矚目壓力，球場上的表現並不理想，法網止步女單32強，剛結束的溫網更是「一輪遊」。

近日大坂直美接受雜誌專訪，暢談自己在網壇一路走來的心路歷程，透露自己力爭成為頂尖球員的真正動力，「我的家庭生活並不富裕，所以我能做些什麼呢？」

「我也不是很聰明的人，這麼多年來我都一直在打網球，所以如果不打網球，我根本不知道自己還能做什麼。」大坂直美說道，「我必須要在網球領域做到最好，如果不能成為頂尖球員，那麼我就會落入無家可歸的境地。」

在今年一月底登上世界第一的位置，目前世界排名第二的大坂直美從不認為自己與其他人有何不同，也不會再過於重視自己的天賦，「到了這個階段，天賦已經沒有什麼用處，從現在起，你必須要想辦法戰勝其他人。我覺得我很小就意識到這點，所以這也是我幸運的地方，我成長的環境讓我不得不抱著這樣的心態打球。」

大坂直美美網澳網
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