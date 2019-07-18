英國高球賽／桿弟對球場瞭若指掌 凱普卡占盡優勢

2019-07-18 13:44 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



凱普卡(左)與桿弟。 路透 分享 facebook

第148屆英國公開賽今年移師北愛爾蘭，這也是皇家波特拉許球場（Royal Portrush）睽違69年再度舉辦這項歷史最悠久的大滿貫賽；美國球王凱普卡（Brooks Koepka）除了近況絕佳之外，還有項優勢讓他相當有信心。

他的桿弟。

包括凱普卡在內，大多數的參賽球員都對這座球場很陌生，因為過去在此舉辦職業比賽的次數並不多，只有四次愛爾蘭公開賽和包括今年在內的兩次英國公開賽。凱普卡最大優勢在於他的桿弟艾略特（Ricky Elliott）正好是當地人，對這座球場可說是瞭若指掌。

「當我準備開球時，艾略特告訴我該怎麼打，」凱普卡說，「他知道每一洞位置，在不同風向下球的落點會在哪。」

艾略特從小在波特拉許長大，從小就在這裡打球，他在2013年英國公開賽後和凱普卡合作。凱普卡生涯四座大滿貫冠軍，都是由艾略特幫忙背球具。凱普卡去年美國公開賽二連霸時，艾略特曾說：「凱普卡是名內心強大的球員，一點也不慌張，當他打不好時，他不會對我嘆氣，他總是一個人扛起責任，讓我工作得非常輕鬆。」

凱普卡近來大賽表現出色，今年三場大賽一冠二亞，凱普卡表示：「這令人難以置信，但也讓人失望，屈居第二的感覺有夠差。」