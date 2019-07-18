高球／49歲米克森好威 連25年坐穩世界前50名

2019-07-18 13:45 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



高齡49歲，米克森屹立不搖。 路透社 分享 facebook

美國49歲高球老將米克森（Phil Mickelson）日前剛獲得一座水晶獎盃，原因不是他近來渴望冠軍的禁食挑戰成功，而是他保持的一項紀錄。

米克森雖沒當過球王，但他生涯長年世界排名都處在高位，高球世界積分組織表彰米克森連續25年保持在世界前50位，認為這項成就和他生涯47勝與五座大滿貫冠軍同樣出色。

從1993年11月的日巡卡西歐世界公開賽亞軍開始，米克森從未跌出世界前50名，該年史佩斯（Jordan Spieth）和湯瑪斯（Justin Thomas）才剛出生，這項紀錄至今仍在持續。

「能夠打這麼久，我很感激，」米克森說。

世界積分組織總裁道森（Peter Dawson）表示，米克森連續1338周世界排名前50，是高球史上最長紀錄，第二是南非選手艾爾斯（Ernie Els）的965周；現役選手中，麥羅伊（Rory McIlroy）以556周排名第二。

談到如何做到這件事，「左手怪傑」回答，「我沒有一個很好的答案，也許是完整做完揮桿動作，自己生涯大多時刻都免於傷病。」至於動力，米克森從未缺乏過，「我喜歡我做的事情，高球讓我平靜，可說是我精神上的慰藉。」

談到六天禁食體重掉了15磅，米克森那段時間除了水和為健康調製的特殊咖啡，其他食物一概不碰，米克森說：「我不知道這是否有助於場上表現，不過我自己感覺確實更好了。」