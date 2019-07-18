印尼羽賽／泰國女將望球興嘆 戴資穎直落二晉8

2019-07-18 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴資穎晉級印尼公開賽女單八強賽。新華社（資料照） 分享 facebook

總獎金125萬美元的BWF超級1000分印尼公開賽，我國羽球世界球后戴資穎今天在16強賽遭遇泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），雖然在首局一度落後達到8分，不過戴資穎不但以21：19成功逆轉拿下首局，第二局還延續氣勢以21：18勝出，挺進到八強賽。

這次戴資穎進軍印尼公開賽，不僅要挑戰二連霸，同時也是她的首場奧運積分賽與球后保衛戰，在首輪面對新加坡小將楊佳敏以直落二勝出後，今天遭遇世界排名第23名的布莎南，雙方生涯前九度交手戴資穎拿下六勝三敗，近期更是一波四連勝。

不過今天首局布莎南趁著戴資穎狀況不穩定，一度取得13：5的領先幅度，幸好戴資穎表現回穩，在15：18落後時，她上演一記漂亮的轉身救球後，隨即在網前放小球觸網後過網，讓布莎南只能望球興嘆，藉著這股氣勢，戴資穎也以一波6：1的攻勢逆轉戰局，以21：19拿下首局。

第二局戴資穎一度取得6：2領先，雖然局中卻遭到布莎南反超前，不過隨後她又打出一波5：0攻勢再要回優勢，進入尾聲後，戴資穎一次巧妙的回擊再度觸網後過網，讓布莎南撲倒在地也不及救球，而戴資穎也隨即上前向對手致意，最終她就以21：18拿下八強門票。

戴資穎八強賽的對手，將是泰國女將依瑟濃（Ratchanok Intanon）與瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung）之戰勝者。