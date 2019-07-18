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世足賽／預賽分組 中華隊抽籤不好也不差

2019-07-18 11:05台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

中華男足為了拼戰卡達世足賽資格，得對決同分組的澳洲、約旦、科威特及尼泊爾。(ph...
中華男足為了拼戰卡達世足賽資格，得對決同分組的澳洲、約旦、科威特及尼泊爾。(photo by 中華足協臉書)
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世足預賽將至，中華男足籤運好壞有兩說。2022年卡達世界盃預賽40強抽籤17日晚間公布，共分為8組，每組首名與4個小組積分最高的第二名攜手晉級12強賽；中華隊被分到B組，若只談對手實力，其實不算很糟的籤，澳洲、約旦的確不易戰勝，但比起其他強權算有望，至於壞籤之說，足協表示，客場總計必須飛5萬多公里，對球員身心影響較大。

根據《尼泊爾時報》報導，世預賽抽籤模式是把40支球隊依照世界排名分屬5個檔次，每個檔次各抽一隊成一組，台灣最終與第一檔次的澳洲、二檔的約旦、四檔的科威特和最末檔次的尼泊爾被分於B組。

非於地獄小組

身為40強中倒數的尼泊爾認為這不是個好打的組別，而《AU網》報導，身為最強權的澳洲也有類似的看法，澳洲表示，這組有2支熟悉隊伍（約旦和科威特）及2支神秘的球隊（中華隊與尼泊爾），澳洲曾經血洗過科威特（在客場以4:0大勝），對陣約旦也有信心，但對中華男足與尼泊爾沒什麼印象，這相對而言是中華隊的機會。

由於晉級規則是前12強，意即至少要以小組第二才有機會比積分晉級。對男足而言，排名跟實力都不佳的尼泊爾威脅性不高，而科威特理論上實力也在男足之下，若對陣約旦和澳洲能偷到和局，晉級機會雖然不大，但至少比起被分在其他組更好。比起C組是最恐怖的四強權組、D組有沙國與烏茲別克、H組有兩韓，大概也只有E組比B組更「舒適」，硬要說，男足已經不是在地獄小組。

客場旅程遙遠

中華足協則認為籤運算差，他們指出，小組賽對手為4隊共8場，中華隊最東南得飛到澳洲主場（推估是墨爾本），最西邊得飛到約旦，最西南邊得飛到科威特，總計客場4戰需長征52484公里，長時間的旅程讓球員難以維持最佳狀態。

相對其他球隊亦然，能否拿下主場賽事對中華隊極為重要，中華足協也呼籲球迷進場加油，鞏固男足主場優勢，4場主場戰役從強隊打起，分別是今年的9月5日先戰約旦、10月15日戰「袋鼠軍團」澳洲、明年3月戰尼泊爾及6月戰科威特，但主場會是在台北田徑場或是高雄主場還未有確認。

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