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世大運／摘9金境外最佳！ 中華健兒續拚東奧

2019-07-18 00:38聯合報 記者曾思儒／台北報導

在拿坡里世大運為中華隊摘下九面金牌的選手，昨在感恩餐會中開心合影。 記者侯永全／...
在拿坡里世大運為中華隊摘下九面金牌的選手，昨在感恩餐會中開心合影。 記者侯永全／攝影
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拿坡里世大運中華代表團帶回九金十三銀十銅，參賽隊伍排第七，創下境外參賽最佳成績，九金中有七金是奧運項目，行政院院長蘇貞昌在昨天返國餐會喊話，期待東京奧運中華健兒再多站上頒獎台。

完成男子鞍馬連霸的「鞍馬王子」李智凱提到，除了個人項目，世大運男子成隊獲得銀牌也別具意義，接下來目標是十月世錦賽拚成隊進入前十二名、取得東京奧運資格，「如果成功，就是體操隊新的歷史」。

李智凱預計世錦賽前到法國參賽，維持比賽感覺；摘下代表團史上首面男子單槓金牌的唐嘉鴻，腳傷舊疾漸漸好轉，世錦賽前打算提升整體動作難度，增加成隊前進奧運機率。

為中華跆拳道隊踢回金牌的蘇柏亞，去年雅加達亞運也踢下隊上唯一金牌，但原本參加的五十三公斤級並非奧運項目，世大運後要面臨選擇量級的問題。

蘇柏亞表示，往上挑戰五十七公斤級或是降體重轉往四十九公斤級，之後會和教練團評估，「不管輕或重，都有問題，考量的點很多」，經過去年雅加達洗禮，她自評出征世大運心情更「穩重」，個人賽後在團體賽再摘金，成拿坡里特別經驗。

為代表團射回首面金牌的射擊女將劉宛渝，女子不定向飛靶摘金後，和男子不定向飛靶射下金牌的楊昆弼合作，也在混雙奪銀，也成前往東京奧運的動力，劉宛渝說：「決賽完昆弼就安慰我，接下來繼續努力。」

東京奧運世大運雅加達
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