世大運／阿公靶衣領進門 劉宛渝奪金淚崩

2019-07-17 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



帶回3金的中華射擊隊和行政院院長蘇貞昌（左四）合影。記者侯永全／攝影 分享 facebook 四年前在俄羅斯喀山世大運獻出國際賽處女秀，射擊女將劉宛渝雅加達亞運射進決賽卻萌生放棄念頭，是啟蒙教練徐拓宇和家人的安慰鼓勵讓她再度舉槍上膛，拿坡里世大運射回中華代表團首面金牌讓她感觸滿懷，提起暱稱「阿公」的徐拓宇忍不住淚崩。

「小時候爸爸帶我去射擊場，阿公送了我一件繡有我名字的靶衣，那是我射擊的開始。」沒有血緣關係，卻因射擊形同祖孫，劉宛渝去年亞運雖獲得第5名，但自評沒達到理想狀態，一度懷疑自己，「是阿公告訴我，輸掉一場不用那麼挫折，他相信我可以，家裡的人也很支持，很謝謝他們一路陪我、支持我。」

憶起射擊路的辛苦雖落下感觸淚水，劉宛渝卻也在女子不定向飛靶嘗到世大運首金滋味，接續她和楊昆弼還聯手帶回不定向飛靶混雙銀牌，各自努力搶下東京奧運資格，明年再攜手挑戰混雙獎牌，成兩人下個目標。

劉宛渝提到「阿公」突然淚崩，身旁的楊昆弼一時不知所措，他邊拍搭檔肩膀安慰邊說：「她是在我面前第一次哭，嚇一跳。」

楊昆弼接連在雅加達亞運和拿坡里世大運射下男子不定向飛靶金牌，已經有里約奧運經驗的他透露，出征拿坡里時原本心情很輕鬆，但看到先出賽的劉宛渝摘金，壓力馬上上升，可惜的是個人賽雖完成奪金設定，混雙金牌戰卻沒找到搭配的節奏「銀恨」。

中華射擊隊目前還沒拿到不定向飛靶的東奧資格，有了拿坡里世大運好成績加持，接續世界盃和亞錦賽都已站上頒獎台為目標，期待早日傳回拿到東奧資格的好消息。

世界盃前2名或亞錦賽前3名就可取得東奧門票。