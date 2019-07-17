印尼羽賽／廖蘇配僅存雙打台將 天、后第二輪接棒搶勝

2019-07-17 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎輕鬆踏出衛冕第一步。圖／Badminton Photo提供 分享 facebook BWF超級1000分大賽印尼公開賽今天結束第一輪所有賽程，中華羽將今天共有5組選手出賽，只有男雙世界排名14的廖敏竣／蘇敬恒嚐到勝利滋味，明天將和「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成分別尋求8強門票。

今天5組雙打包括2組男雙、2組女雙和1組混雙，其中王齊麟先在男雙和李洋合作，混雙再和程琪雅搭檔，但周日在美國公開賽傷到腰部的他男雙打滿3局無緣晉級，19：21、21：14、14：21不敵世界排名63的地主組合里奇／普拉塔瑪後，混雙仍無法順利發力，第一局打到第一次技術暫停就決定退賽。

兩組女雙雅晴／胡綾芳和張淨惠／楊景惇今天也沒能突圍，所幸台將壓軸出場的廖敏竣／蘇敬恒順利突圍，只花27分鐘就以21：11、21：17解決世界排名23的印度組合埃特里／雷迪，打下對戰首勝外也成唯一晉級的雙打台將。

尋求連霸的戴資穎，第二輪將碰泰國世界排名23的布莎南，過往9度碰頭小戴取得6勝優勢，第10度交手安排在明天第一球場第2戰，約台灣時間早上10點40分登場，小戴結束後就接著換小天上陣。

小天第二輪就要遭遇目前世界排名14的林丹，過往9度交手小天以2勝7敗落居下風，不過最近一次交手是今年4月底亞錦賽，小天以兩個21：10強勢奪勝。