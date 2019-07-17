羽球／不敵衛冕軍 中華隊聽障世錦賽摘銀

2019-07-17 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



陳忠羿（左）和范榮玉混雙打頭陣但無緣逆轉。記者侯永全／攝影 分享 facebook 早上經過5點大戰力退日本隊，世界聽障羽球錦標賽「地主」中華隊今天下午3點和尋求衛冕的俄羅斯隊在金牌戰交鋒，中華隊第4點女雙浪費決勝局大幅領先優勢，遭俄羅斯逆轉，也無緣將戰局逼到第5點，最終以點數1：3「銀恨」。

金牌戰5點順序依序是混雙、女單、男單、女雙和男雙，中華隊由陳忠羿／范榮玉打頭陣，第2局原本握有大幅領先卻遭俄羅斯逆轉，以13：21、16：21失守。

第2點女單由現任世界聽障「球后」沈彥汝領銜，她第2局雖讓出領先，纏戰3局仍以21：9、20：22、21：9將點數扳平。

第3點男單鄭成鼎直落2吞敗，俄羅斯取得點數「聽牌」優勢，第4點女雙沈彥汝／范榮玉雖力圖再度扳平戰局，但第3局沒能把握領先優勢，最終以15：21、21：19、18：21讓出勝利，讓俄羅斯衝上場圍圈慶祝連霸。

中華隊教練黃全成提到，女雙和混雙雖落敗，但從過程也發現自己缺點和對手漏洞，「可以再調整，個人賽繼續拚。」他也提到，今年中華隊「回家比賽」，球員心理壓力較大，希望個人賽能放鬆心情，好好享受。

范榮玉坦言，關鍵在於心理，混雙和女雙握有領先時都不夠平穩才遭逆轉，「俄羅斯是上屆冠軍，這次在台灣比賽，我們想衝擊對手看看，但可惜沒能逼到第5點，真的很想把金牌留在台灣。」