世大運／拿坡里吉祥物「醜」人魚 唐嘉鴻妙招變美
拿坡里世大運吉祥物原本是美人魚，但不討喜的造型卻成「醜人魚」，集滿3隻的體操「鞍馬王子」李智凱笑說，原本金、銀、銅牌的3面獎牌照拍起來畫面優美，但有著五色長髮的吉祥物一加入就變調，不過帶回中華代表團史上第一面單槓金牌的唐嘉鴻透露，有妙方幫吉祥物重新變成「美人魚」。
「我回去幫她們編髮，好看很多！」拿坡里世大運收穫1金1銀的唐嘉鴻大笑說。
世大運兩年舉辦一次，2017年台北世大運推出的「熊讚」吉祥物頗受好評，去年雅加達亞運的3隻吉祥物天堂鳥賓賓、花鹿阿東和犀牛卡卡更造成掃貨熱潮，相形之下拿坡里世大運的美人魚就乏人問津，有代表團選手透露，站上頒獎台領完美人魚，下台不久就送人轉手。
吉祥物造型負評雖多，拿坡里首創郵輪選手村成為話題，當地著名食物披薩也獲得代表團選手好評，唐嘉鴻和李智凱笑說，體操賽程結束後，有找時間到選手村外品嘗道地的拿坡里披薩，兩人不約而同喊好吃，「真的和台灣的不一樣！」李智凱笑說。
拿坡里世大運摘下2金1銀1銅的中華男子體操隊，下一個主戰場就是10月德國舉行的世錦賽，目標是男子成隊擠身世界前12強，以成隊前進2020年東京奧運。
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