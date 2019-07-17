世大運／喜摘兩金 蘇柏亞：不知有國光獎金

2019-07-17 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



蘇柏亞是今年拿坡里世大運唯一拿下2金的中華代表團選手。記者侯永全／攝影 分享 facebook

拿坡里世大運13日正式落幕，中華代表團今天舉行返國餐會，為摘下9金、13銀、10銅的中華代表團選手洗塵，其中跆拳道女將蘇柏亞除個人賽踢金，團體賽也帶回金牌，成代表團唯一2金在手的成員。

去年雅加達亞運，初試啼聲的蘇柏亞就踢下中華跆拳道隊唯一金牌，今年世大運初體驗，個人賽壓軸日登場的她又不負眾望一路闖金牌戰，最終再度踢下亞運金牌戰遭遇的南韓河敏娜，這次她複製亞運奪勝戲碼，終結中華跆拳道隊世大運「金牌荒」。

跆拳道向來是中華代表團獎牌庫，但上屆台北世大運金牌掛零，中斷從2003年至今有參賽就有金牌的紀錄；今年蘇柏亞壓軸踢下金牌，她透露關鍵就是不想太多，「我是容易緊張的人，亞運就有點被影響，所以這次告訴自己不要想那麼多，做好自己。」

她也提到，情蒐確實，和教練戰術搭配成功，都是最後奪金的重要因素，且個人賽隔天又在團體賽奪金，成特別經驗。

「個人賽完就團體，其實很疲勞，我又有些傷，沒有想到能拿金牌。」蘇柏亞不好意思說，她直到兩金在手才知道世大運也有國光獎金，算是意料外的驚喜，但她強調說：「我比賽在乎的不是獎金，而是自己的比賽內容。」

體操「鞍馬王子」李智凱今年完成鞍馬連霸，另外男子全能奪銅、男子成隊摘下銀牌，個人收穫1金1銀1銅，成中華代表團獎牌數最多的成員；射擊楊昆弼和劉宛渝及射箭里約奧運國手魏均珩都是收穫1金1銀，都是中華代表團大贏家。