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高球／伍茲備戰英國公開賽 嘆自己還在找狀態

2019-07-17 17:03世界日報 體育新聞組╱綜合報導

伍茲還在找狀態。 路透
伍茲還在找狀態。 路透
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伍茲加緊練習。 美聯社
伍茲加緊練習。 美聯社
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距離拿下美國名人賽冠軍已經過了3個月，老虎伍茲（Tiger Woods）仍然享受著終結5年冠軍荒的喜悅，不過近來比賽狀況不佳也是事實，前球王還沒找回最佳狀態。

伍茲在PGA錦標賽被淘汰，國殤高球賽並列第9，美國公開賽並列第21。近1個月沒有參加比賽的伍茲，提前來到北愛爾蘭備戰英國公開賽。伍茲在練習輪後說道：「今天打的球沒有想像中來得犀利，不過我在果嶺上的手感還不錯，這正是我需要的。」

先前沒打過皇家波特拉許球場，伍茲坦言這座賽場難度不下名人賽的奧古斯塔球場，伍茲說：「我得把球掌控得更好，特別在海風跟天氣不斷改變的情況下，要能打出不同高度的切球和曲球來移動，今天的練習不錯，希望明天再練一天就能做足準備。」

伍茲前2輪將和英格蘭選手華勒斯（Matthew Wallace）和瑞德（Patrick Reed）同組。在賭盤賠率方面，地主選手麥羅伊（Rory McIlroy）和球王凱普卡（Brooks Koepka）1賠8最被看好，強森1賠14，伍茲是1賠16，墨利納瑞等3名選手是1賠20。

這次參賽的華裔選手有中國一哥李昊桐和美籍華裔選手吳璧源，台灣選手潘政琮則是時隔5年重返這項最古老高球賽事，上次他是從會外賽取得資格。

伍茲皇家
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