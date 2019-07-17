世大運／9金創境外最佳 蘇貞昌：東奧多拿幾面

2019-07-17 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華代表團今天在拿坡里世大運返國餐會齊聚，行政院院長蘇貞昌（右11）也親自到場。記者侯永全／攝影 分享 facebook

剛落幕的拿坡里世大運，中華代表團帶回9金、13銀、10銅的史上次佳成績返國，今天代表團好手齊聚返國餐會，親自到場的行政院長蘇貞昌勉勵中華健兒明年東京奧運繼續突破，「多拿幾面獎牌回來！」

中華代表團世大運最佳成績是兩年前台北世大運的26金、34銀、30銅，拿坡里臨時接手2019年世大運，賽事獎牌、項目、人數都縮水，中華代表團仍帶回射擊、射箭、體操、跆拳道、網球等總共9面金牌，創下「境外」參賽的最佳成績。

今天返國餐會迎接英雄歸國前，蘇貞昌已在個人臉書粉絲團分享一張代表團選手海報，恭賀中華代表團締造好成績，今天他親自和「台灣的希望」齊聚，感寫選手和所有教練、醫療團隊和後勤的付出貢獻，並期勉選手繼續努力，明年東京奧運再站頒獎台，「讓台灣人在世界體壇揚眉吐氣。」

中華代表團今年世大運成績斐然，射擊隊帶回3金成最亮眼的團隊，體操隊也寫下突破，除「鞍馬王子」李智凱完成鞍馬衛冕，唐嘉鴻也在單槓摘金，男子成隊更締造史上最佳銀牌成績；代表團游泳也寫突破，王星皓在男子200公尺混合式獲得銅牌，成首位站上世大運游泳頒獎台的台將。

兩年一屆的世大運，2021年將落腳大陸成都。