羽球／聽障世錦賽 中華退日晉級金牌戰

2019-07-17 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



世界聽障羽球錦標賽，中華隊以3：2擊敗日本，順利晉級今天下午三點的金牌戰。 圖／中華民國聽障者體育運動協會提供(資料照) 分享 facebook

世界聽障羽球錦標賽今天上午進行團體賽四強賽程，我國代表隊迎戰大會第三種子日本隊，第一點上陣的混雙組合陳忠羿／范榮玉雖遭遇亂流仍及時回穩，率先拿下至關重要的第一點，加上女單沈彥汝與「女子雙保險」女雙沈彥汝／范榮玉也都取勝，以3：2順利晉級今天下午三點的金牌戰。

中華隊面對各點實力平均的日本隊絲毫不敢大意，擺出最佳陣容應戰，第一點上陣的混雙組合陳忠羿／范榮玉與日本隊一路纏鬥至第三局，最後靠著穩定堅強的防守逐一化解日本隊攻勢，艱辛地拿下第一點。

我國在第二點的男單是由鄞世榮出戰，但鏖戰兩局後不敵日本選手，接著由我國第一女單沈彥汝上場，以秋風掃落葉的直落二拿下第三點，取得2：1聽牌；第四點的男雙陳忠羿／施彥宇不若前一日的發揮水準，再由日本隊取下男雙，兩隊戰成2：2平手，由最末點的女雙決勝負。

我國女雙組合由前後任世界聽障球后沈彥汝／范榮玉搭配，拿下第一局後，第二局遭到日本隊的頑強抵抗追平，進入決勝的第三局，我國「雙球后」適時回穩，沒有給日本隊太多機會，順利拿下決勝點，並且挺進金牌戰。

我國在金牌戰的對手是大會第一種子俄羅斯隊，將重演上屆金牌戰老戲碼，大會團體賽金牌戰及銅牌戰將在下午三點舉行，全程賽事免收門票，歡迎民眾踴躍入場加油。