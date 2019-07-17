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印尼羽賽／遭地主復仇 麟洋配男雙首輪止步

2019-07-17 11:16聯合報 記者劉肇育╱即時報導

BWF超級1000分系列賽印尼公開賽，我國男雙好手「麟洋配」王齊麟／李洋首輪出局...
BWF超級1000分系列賽印尼公開賽，我國男雙好手「麟洋配」王齊麟／李洋首輪出局。 圖／Badminton photo提供
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BWF超級1000分系列賽印尼公開賽，我國男雙好手「麟洋配」王齊麟／李洋今天在男雙首輪遭遇三月曾在印度與他們爭金的地主拍檔蘇華迪（Ricky Karanda Suwardi）／帕拉塔瑪（Angga Pratama），苦戰三局後，由印尼組合以21：19、14：21、21：14勝出。

王齊麟／李洋日前剛在美國公開賽中挺進男雙決賽，不過在與南韓組合的對抗中因王齊麟受傷退賽，無緣奪冠；而今年三月兩人在印度公開賽一路挺進到決賽後，正是碰上印尼組合蘇華迪／帕拉塔瑪，當時「麟洋配」以兩個21：14輕鬆摘金，不過雙方今天再度碰頭卻打得難分難解。

在首局賽事中雙方就互有領先，並一度戰成18：18平手，不過隨後印尼組合卻以一波3：1的攻勢率先拿下首局，第二局則是輪到「麟洋配」在12：12平手後發動攻勢，以21：14扳平戰局，決勝局印尼組合一路保持領先，一度取得高達7分領先，最終「麟洋配」就以14：21敗下陣來，在男雙首輪止步。

今天將上場的還包括女雙許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇，混雙王齊麟／程琪雅，男雙廖敏竣／蘇敬恒，我國世界球后戴資穎將在明天的女單第二輪遭遇泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），而周天成則將在男單第二輪遭遇中國大陸強敵林丹，雙方生涯前9度交手周天成僅拿過2勝，其中包括今年四月在亞錦賽中以兩個21：10直落二取勝。

周天成戴資穎
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